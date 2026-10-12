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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 42 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 42 / 2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 42 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Oktober 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 42 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Washington H.Soul Pattinson
    		+2,78 % 12.10.
    Tele2 (B)
    		+4,30 % 12.10.
    Fabege
    		+2,47 % 12.10.
    Civmec
    		+5,36 % 12.10.
    General Mills
    		+3,80 % 13.10.
    Accenture Registered (A)
    		+1,82 % 13.10.
    Vinci
    		+3,98 % 13.10.
    Hormel Foods
    		+4,11 % 13.10.
    BBVA
    		+5,61 % 13.10.
    Credit Agricole
    		+6,38 % 13.10.
    McCormick
    		+2,58 % 13.10.
    Helios Technologies
    		+0,89 % 13.10.
    Melexis
    		+6,04 % 13.10.
    Danaos
    		+3,82 % 13.10.
    Bank OZK
    		+3,87 % 13.10.
    Perenti
    		+6,11 % 13.10.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    		+8,70 % 13.10.
    Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd (C)
    		+6,89 % 13.10.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    		+5,07 % 13.10.
    Micron Technology
    		+0,46 % 14.10.
    AECOM
    		+0,95 % 14.10.
    InterDigital
    		+1,01 % 14.10.
    PNC Financial Services Group
    		+3,62 % 14.10.
    Barnes & Noble Education
    		- 14.10.
    Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV
    		+3,24 % 14.10.
    Outokumpu
    		+6,89 % 14.10.
    SKF (B)
    		+3,83 % 14.10.
    Kesko (B)
    		+4,66 % 14.10.
    Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust of Benef Interest
    		+11,95 % 14.10.
    Full Truck Alliance Company Limited (A) (A)
    		+1,61 % 14.10.
    Primary Health Properties R.E.I.T
    		+7,66 % 15.10.
    Freeport-McMoRan
    		+1,38 % 15.10.
    Abbott Laboratories
    		+1,85 % 15.10.
    Diageo
    		+3,34 % 15.10.
    AbbVie
    		+3,30 % 15.10.
    ARMOUR Residential REIT
    		+17,28 % 15.10.
    Capital Southwest
    		+10,66 % 15.10.
    Trinity Capital
    		+16,69 % 15.10.
    Delta Air Lines (DE)
    		+1,18 % 15.10.
    Graham Holdings
    		+0,78 % 15.10.
    Telenor
    		+5,85 % 15.10.
    Diversified Royalty
    		+8,31 % 15.10.
    VSE
    		+0,28 % 15.10.
    Petrus Resources
    		+8,13 % 15.10.
    Emcor Group
    		+0,20 % 15.10.
    Bel Fuse (A)
    		+0,24 % 15.10.
    H B Fuller
    		+1,61 % 15.10.
    American Financial Group
    		+5,44 % 15.10.
    Buckle
    		+8,19 % 15.10.
    Foresight Ventures VCT
    		+4,57 % 15.10.
    Phillips Edison & Company
    		+3,58 % 15.10.
    Arcosa
    		+0,21 % 15.10.
    Kadant
    		+0,44 % 15.10.
    XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
    		+14,90 % 15.10.
    Sound Point Meridian Capital
    		+19,46 % 15.10.
    Trinity Industries
    		+4,44 % 15.10.
    Norwood Financial Corporation
    		+4,94 % 15.10.
    Horizon Oil
    		+14,48 % 15.10.
    Portman Ridge Finance Corporation
    		+14,79 % 15.10.
    Persimmon
    		+4,61 % 15.10.
    Source Capital of Benf Int
    		+5,62 % 15.10.
    Hays
    		+3,71 % 15.10.
    Diageo
    		+3,34 % 15.10.
    ITV
    		+7,21 % 15.10.
    Community Bancorp VT
    		+4,58 % 15.10.
    Smiths Group
    		+2,55 % 15.10.
    Mid-America Apartment Communities
    		+4,21 % 15.10.
    City Holding
    		+2,76 % 15.10.
    Bel Fuse (B)
    		+0,26 % 15.10.
    Spirax-Sarco Engineering
    		+2,69 % 15.10.
    Paramount Resources (A)
    		+2,73 % 15.10.
    Invesco Bond Income Plus Limited GBP
    		+7,05 % 15.10.
    Gateley (Holdings)
    		+6,91 % 15.10.
    Steppe Cement
    		+7,69 % 15.10.
    Empire Registered (A)
    		+1,94 % 15.10.
    Coats Group
    		+3,24 % 15.10.
    Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust GBP
    		+5,20 % 15.10.
    Capstone Infrastructure Cum Pfd (A)
    		- 15.10.
    Alamo Group
    		+0,65 % 15.10.
    Saul Centers
    		+7,19 % 15.10.
    Howden Joinery Group
    		+3,01 % 15.10.
    Camden National
    		+4,12 % 15.10.
    Premium Income Pfd
    		- 15.10.
    Compass Diversified Holdings (doing business Compass Diversified) 7.875% Cum Red Perp Pfd (C)
    		- 15.10.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    		+7,46 % 15.10.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    		- 15.10.
    Brookfield Renewable Power Preferred Equity Cum Red Pref Registered (A)
    		- 15.10.
    Regency Centers 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		+6,61 % 15.10.
    OFS Credit Company 7.875 % Pfd
    		+7,87 % 15.10.
    Regency Centers 5.875 % Cum Conv Red Pfd (B)
    		+6,41 % 15.10.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    		- 15.10.
    Sound Point Meridian Capital 8 %
    		+7,98 % 15.10.
    NexPoint Real Estate Finance 8.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		+8,93 % 15.10.
    Brookfield Renewable Power Preferred Equity Pref Registered (A)
    		- 15.10.
    Compass Diversified Holdings (doing business Compass Diversified) 7.25% Red Pfd (A)
    		- 15.10.
    Brookfield Renewable Partners LP Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		- 15.10.
    Bombardier Cum Red Pfd
    		- 15.10.
    Brookfield Renewable Power Preferred Equity Cum Red Pfd Registered (A)
    		- 15.10.
    Brookfield Renewable Power Preferred Equity Cum Pref Registered (A)
    		- 15.10.
    Brookfield Renewable Power Preferred Equity Floating Rate Pref Registered (A)
    		+7,00 % 15.10.
    Oxford Lane Capital Corp
    		+28,61 % 16.10.
    Oxford Square Capital
    		+19,99 % 16.10.
    Williams-Sonoma
    		+1,47 % 16.10.
    TD SYNNEX Corporation
    		+1,33 % 16.10.
    Watsco
    		+2,59 % 16.10.
    CION Investment
    		+13,91 % 16.10.
    EOG Resources
    		+3,62 % 16.10.
    Methode Electronics
    		+5,90 % 16.10.
    Dime Community Bancshares
    		+3,56 % 16.10.
    Global Water Resources
    		+2,96 % 16.10.
    Acuity Brands
    		+0,23 % 16.10.
    Cracker Barrel Old Country Store
    		+1,96 % 16.10.
    Immersion
    		+3,03 % 16.10.
    Mc Grath Rent
    		+1,72 % 16.10.
    Oxford Industries
    		+2,92 % 16.10.
    RGC Resources
    		+3,89 % 16.10.
    Janus Living Registered -A1-
    		- 16.10.
    Pathfinder Bancorp
    		+1,31 % 16.10.
    Vecima Networks
    		+1,62 % 16.10.
    Epiroc Registered (A)
    		+1,78 % 16.10.
    Epiroc (A) (A)
    		+1,78 % 16.10.
    Quaker Chemical (doing business Quaker Houghton)
    		+1,59 % 16.10.
    Watsco (B)
    		+2,60 % 16.10.
    Pearl Diver CR Inc Preferred
    		+7,32 % 16.10.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    		+7,36 % 16.10.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    		- 16.10.
    Dillards Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs
    		+9,01 % 16.10.
    Oxford Lane Capital 8.25 % Cum Red Pfd
    		- 16.10.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    		+7,45 % 16.10.

    Die Dividendenrenditen in der KW 42 / 2026 reichen von +0,20 % bei Emcor Group bis +28,61 % bei der Oxford Lane Capital Corp Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 42 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 42 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Oktober 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Oktober, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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