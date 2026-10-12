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    Nordex heimst im Quartal deutlich mehr Aufträge ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex verbucht im dritten Quartal 2,8 Gigawatt
    • Aufträge für 427 Anlagen kamen aus zehn Ländern
    • Quartalspreis sinkt auf 0,90 Millionen je Megawatt
    Nordex heimst im Quartal deutlich mehr Aufträge ein
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen in die Bücher genommen als ein Jahr zuvor. Ohne das Servicegeschäft gingen Aufträge für gut 2,8 Gigawatt Leistung ein, das waren fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das MDax-Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging jedoch von 0,93 Millionen Euro je Megawatt Leistung im Vorjahr auf 0,90 Millionen Euro je Megawatt Leistung zurück.

    "Unser Auftragseingang wird zunehmend internationaler, und das dritte Quartal bestätigt diese Entwicklung", sagte Unternehmenschef José Luis Blanco laut Mitteilung. Kunden bestellten insgesamt 427 Windkraftanlagen für Projekte in 10 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren demnach Deutschland, die USA und die Türkei.

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    Nach den ersten neun Monaten des Jahres liegen die Orders von Nordex mit gut 7,7 Gigawatt rund 16 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, der Verkaufspreis zog in diesem Zeitraum leicht an auf 0,93 Millionen Euro je Megawatt Leistung. "Die Entwicklung ist in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mix-Effekte zurückzuführen, bei weiterhin stabilem Preisumfeld", hieß es zur Preisentwicklung im dritten Quartal und im Dreivierteljahr./mne/mis

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    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 37,00 auf Lang & Schwarz (12. Oktober 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -3,26 %/+65,84 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristigen Kursdruck und eine diskutierte Keilformation im Chart vor den Q3-Zahlen am 30. Oktober. Dem stehen positive Erwartungen aufgrund eines genannten Auftragsbestands von 18,4 Mrd. Euro sowie neuer Aufträge über 228 MW und 192 MW gegenüber. Der Mercury-Auftrag in Neuseeland mit 30-jährigem Servicevertrag wird als wichtiger Markteintritt gewertet; zugleich wird die fehlende Kommunikation durch Nordex hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

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    dpa-AFX
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