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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Plus zum Wochenstart erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte dank sinkender Ölpreise weiter zulegen
    • US-Börsen profitierten von sinkenden Ölpreisen
    • Asiens Börsen zeigten zum Wochenstart wenig Bewegung
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Plus zum Wochenstart erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Montag an seinen freundlichen Wochenausklang vom Freitag anknüpfen. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen helfen. Der Broker IG Markets berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit einem Plus von 0,67 Prozent auf 25.256 Zähler. Damit bleibt er über der runden Marke von 25.000 Punkten, die er in der vergangenen Woche zeitweise unterschritten hatte. Nach oben stellt der Bereich um 25.500 Punkte eine Hürde dar. Die Berichtssaison in den USA und dann auch in Europa steht vor ihrem Beginn. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan glaubt, dass die Ergebnisse der Unternehmen den Märkten Unterstützung geben. Am Montag dürfte es unternehmens- und konjunkturseitig noch ruhig zugehen. Im Wochenverlauf rücken dann vor allem Inflationsdaten aus den USA in den Fokus, die für den Kurs der US-Notenbank wichtig sind.

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    USA: - IM PLUS - Leicht sinkende Ölpreise und nachlassende Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben den US-Aktienmärkten am Freitag Rückenwind gegeben. Zurückgehende geopolitische Spannungen im Nahen Osten hellten die Anlegerstimmung auf. US-Präsident Donald Trump hatte versichert, dass die Vereinigten Staaten vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran starten würden. Er verwies zudem auf "produktive Gespräche" mit dem Iran. Der Dow Jones Industrial gewann 0,83 Prozent auf 51.654,95 Punkte. Auf Wochensicht hat der Index damit um knapp ein Prozent zugelegt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,59 Prozent auf 7.811,54 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,51 Prozent auf 30.883,15 Punkte aufwärts, nachdem er tags zuvor wegen KI-Ängsten um bis zu zwei Prozent eingeknickt war. Damit hat der technologielastige in der abgelaufenen Handelswoche leicht zugelegt.

    ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - An den Börsen im asiatisch-pazifischen Raum hat sich zum Wochenstart eher wenig getan. Etwas niedrigere Ölpreise und Anleiherenditen stützten die Kurse teils. Anleger warten auf die in dieser Woche langsam Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Unternehmen zum dritten Quartal und auf Inflationsdaten aus den USA. Die Preisdaten sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, die die Leitzins in diesem Jahr wohl noch einmal anheben wird. Während in Japan wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde, stieg der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen notierte zuletzt 0,3 Prozent im Minus. Etwas nach unten ging es auch in Indien und deutlicher in Südkorea. Die australische Börse legte zu.

    ^
    DAX 25.087,27 1,13%
    XDAX 25.170,92 0,71%
    EuroSTOXX 50 6.173,37 0,76%
    Stoxx50 5.305,21 0,87%

    DJIA 51.654,95 0,83%
    S&P 500 7.811,54 0,59%
    NASDAQ 100 30.883,15 0,51%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 121,21 0,11% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1206 0,04%
    USD/Yen 158,35 0,02%
    Euro/Yen 177,45 0,06% °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 84.027 0,42 (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 103,43 -1,29 USD WTI 90,39 -1,46 USD °

    /mis





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bitcoins Kursschwäche, ETF-Abflüsse und die Unterstützung bei 82.000–82.500 US-Dollar. Bei einem Bruch werden Rückgänge Richtung 77.000–80.000 Dollar diskutiert; über 84.000–85.000 Dollar könnte sich der Kurs stabilisieren. Zinssorgen und hohe Anleiherenditen gelten als Belastung, Short-Liquidationen als Treiber der vorherigen Rally. Langfristig werden US-Verschuldung und wachsende Geldmengen als Argumente für neue Höchststände angeführt.
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