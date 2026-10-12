Noch etwas Überzeugungsarbeit notwendig!

Sollte sich der Kurs hingegen wieder abschwächen, bietet der Bereich um 215,00 US-Dollar eine vergleichsweise verlässliche Unterstützung. Besonders wichtig ist zudem die Marke von 178,00 US-Dollar, die bereits seit 2019 als Unterstützung dient. Fällt die Aktie darunter, könnten weitere Kursverluste in Richtung 163,20 US-Dollar und anschließend 150,29 US-Dollar drohen.

Auch die technischen Indikatoren machen Hoffnung: Sowohl der MACD als auch der RSI zeigen seit einigen Wochen wieder nach oben. Diese Entwicklung passt zu den jüngsten Kursgewinnen der Autodesk-Aktie. Für einen nachhaltigen Aufwärtsschub muss der Kurs jedoch zunächst den Widerstandsbereich überwinden, in dem sich der 50- und der 200-Tage-Durchschnitt (EMA 50/200) sowie die Marke von 261,35 US-Dollar befinden. Gelingt dieser Ausbruch, rückt zunächst ein Kursziel von 287,00 US-Dollar in den Fokus. Langfristig könnte sogar die Marke von 326,62 US-Dollar erreichbar sein.

Fazit: Bei Autodesk mehren sich die Anzeichen für eine mögliche Trendwende nach oben. Für ein klares Kaufsignal muss die Aktie allerdings erst die Marke von 261,35 US-Dollar überwinden. Solange dieser Ausbruch ausbleibt, ist die weitere Entwicklung neutral einzuschätzen. Anleger sollten daher zunächst abwarten, ob der Kurs die entscheidende Widerstandszone nachhaltig hinter sich lassen kann.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 262,00 US-Dollar

Kursziel : 287,00 US-Dollar

Renditechance via DN6DCV : 155 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Autodesk Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6DCV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,13 - 3,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 200,8164 US-Dollar Basiswert: Autodesk Inc. KO-Schwelle: 200,8164 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 235,35 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 287,00 US-Dollar Hebel: 6,69 Kurschance: + 155 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6L7Y Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,09 - 3,11 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 269,209 US-Dollar Basiswert: Autodesk Inc. KO-Schwelle: 269,209 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 235,35 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,74 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.