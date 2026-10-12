Neue Chance!

Nach dem Rückgang vom Hoch bei 608,98 US-Dollar hat sich die Aktie im Bereich von 500,00 US-Dollar stabilisiert. In den vergangenen Tagen bewegte sich der Kurs mit deutlichen Schwankungen seitwärts. Bei 512,00 US-Dollar zeigte sich dabei ein Widerstand, an dem die Erholung bislang gebremst wurde. Ein Anstieg über diese Marke wäre ein erstes positives Signal. In diesem Fall könnten zunächst 515,60 US-Dollar und anschließend der frühere Handelsbereich um 522,70 US-Dollar in den Fokus rücken.

Die Voraussetzungen für eine Erholung könnten sich allerdings bald verbessern. Dafür müsste die Aktie in den kommenden Tagen weitere wichtige Kursmarken überwinden. Gelingt das, könnten sich neue Chancen für Anleger ergeben, die auf steigende Kurse setzen.

Wichtige Kursmarke liegt bei 512,00 US-Dollar

Sollte sich die Erholung fortsetzen, wäre aus charttechnischer Sicht sogar ein Anstieg auf 540,00 US-Dollar denkbar. In diesem Bereich verlaufen auch die beiden wichtigen gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 auf Tagesbasis. Diese gelten als Orientierung für die mittelfristige und langfristige Kursentwicklung.

Auch einige technische Indikatoren sprechen für eine mögliche Gegenbewegung. Sowohl der MACD als auch der RSI befinden sich nach dem deutlichen Kursrückgang im überverkauften Bereich. Das bedeutet, dass die Aktie zuletzt stark unter Verkaufsdruck stand. Beide Indikatoren scheinen nun eine mögliche Trendwende anzudeuten.

Ein Einstieg könnte sich deshalb bereits zu Beginn dieser Woche anbieten. Allerdings bleibt entscheidend, ob die Aktie ihre Stabilisierung fortsetzen und die Widerstandsmarke bei 512,00 US-Dollar überwinden kann. Ein entsprechendes Signal wäre eine wichtige Voraussetzung für eine weitere Erholung.

Trotz der ersten Anzeichen einer Stabilisierung ist das Risiko weiterer Kursverluste noch nicht gebannt. Sollte die Aktie die wichtige Unterstützung bei 500,00 US-Dollar unterschreiten, müsste mit einem Rückgang bis zum Jahrestief vom 21. Juli bei 484,16 US-Dollar gerechnet werden.

Diese Marke könnte aus charttechnischer Sicht eine letzte wichtige Gelegenheit für eine Trendwende bieten. Sollte auch sie nicht halten, könnte die langfristige Aufwärtsbewegung stärker unter Druck geraten. Dann würde der seit 2013 bestehende Aufwärtstrend im Bereich von 450,00 US-Dollar in den Blickpunkt rücken.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 512,00 US-Dollar

Kursziele : 515,60 und 522,70 sowie 540,00 US-Dollar

Renditechance via DN02WB : 55 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN02WB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,46 - 0,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 458,9382 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 458,9382 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 509,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 540,00 US-Dollar Hebel: 9,71 Kurschance: + 55 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN48H5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,45 - 0,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 559,3028 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 559,3028 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 509,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,89 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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