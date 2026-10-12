Borussia Dortmund, Cypherpunk Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Battery X Metals
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|Nordex
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|Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
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|DroneShield
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|Xiaomi
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|Deep Sea Minerals
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Borussia Dortmund
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|Vonovia
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|Almonty Industries
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|Atos Group
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|SpaceX
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
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|Cypherpunk Technologies
|+10,31 %
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|IREN
|+8,46 %
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|Kodiak AI
|+6,46 %
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|PMET Resources
|-6,21 %
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|VIB Vermoegen
|-6,89 %
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|Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
|-7,49 %
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Battery X Metals
Wochenperformance: -11,94 %
Wochenperformance: -11,94 %
Platz 1
Nordex
Wochenperformance: -4,61 %
Wochenperformance: -4,61 %
Platz 2
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Wochenperformance: -2,69 %
Wochenperformance: -2,69 %
Platz 3
DroneShield
Wochenperformance: -11,37 %
Wochenperformance: -11,37 %
Platz 4
Xiaomi
Wochenperformance: +2,99 %
Wochenperformance: +2,99 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: -25,63 %
Wochenperformance: -25,63 %
Platz 6
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +0,32 %
Wochenperformance: +0,32 %
Platz 7
BMW
Wochenperformance: -1,10 %
Wochenperformance: -1,10 %
Platz 8
Vonovia
Wochenperformance: -2,70 %
Wochenperformance: -2,70 %
Platz 9
Almonty Industries
Wochenperformance: -13,09 %
Wochenperformance: -13,09 %
Platz 10
Atos Group
Wochenperformance: -2,01 %
Wochenperformance: -2,01 %
Platz 11
SpaceX
Wochenperformance: +2,60 %
Wochenperformance: +2,60 %
Platz 12
Cypherpunk Technologies
Wochenperformance: -7,42 %
Wochenperformance: -7,42 %
Platz 13
IREN
Wochenperformance: -10,06 %
Wochenperformance: -10,06 %
Platz 14
Kodiak AI
Wochenperformance: +7,83 %
Wochenperformance: +7,83 %
Platz 15
PMET Resources
Wochenperformance: -11,03 %
Wochenperformance: -11,03 %
Platz 16
VIB Vermoegen
Wochenperformance: -3,12 %
Wochenperformance: -3,12 %
Platz 17
Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
Wochenperformance: -7,22 %
Wochenperformance: -7,22 %
Platz 18
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