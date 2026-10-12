Silberpreis stabil bei 60,94 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,15309USD. Heute, bei 60,94USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.750,99USD geworden – ein Plus von +175,10 %.

Silber tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 60,94

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Silber zwischen sinkendem Industriebedarf und möglichen Angebotsengpässen. Diskutiert werden Silbereinsparungen und Kupfersubstitution in Solarzellen sowie weniger Silber als Beiprodukt rückläufiger Kupfer-, Blei- und Zinkförderung. Umstritten ist, ob Lagerbestände eine Knappheit verhindern. Als mögliche Preistreiber gelten Kapitalzuflüsse und die Rolle als Wertspeicher in Schulden- und Währungskrisen. Auch das Gold-Silber-Verhältnis ist Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar