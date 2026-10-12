DAX vor dem nächsten Schub? Diese Woche wird für Anleger entscheidend

Neuigkeiten gibt es unter anderem von den Fahrzeugherstellern. VW kommt am Montag mit einem Investoren-Update während der Paris Motor Show sowie dem Autoabsatz für das dritte Quartal. Am Dienstag gibt es von VW und dessen Sportwagentochter Porsche sowie von BMW , letzte Signale zum abgelaufenen Quartal vor der Schweigeperiode.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag freundlich in die neue Woche starten. Rund 80 Minuten vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den DAX rund 0,5 Prozent oder etwa 120 Punkte höher. Auch der Future auf den Euro Stoxx 50 liegt mit rund 0,5 Prozent im Plus. Damit deutet sich zunächst eine Fortsetzung der Erholung vom Freitag an. Der DAX-Future legte am frühen Morgen ebenfalls rund 0,6 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei den deutschen Einzelwerten bleibt auch die Deutsche Telekom im Fokus. Die Aktie war am Freitag um fast acht Prozent eingebrochen, nachdem SpaceX den Kauf eines landesweiten Pakets von Mobilfunkfrequenzen in den USA angekündigt hatte. Damit könnte Starlink Mobile zu einem ernsthafteren Wettbewerber für T-Mobile US werden, an der die Telekom 54 Prozent hält. Analysten sehen deshalb zusätzlichen Wettbewerbsdruck im wichtigsten Gewinnbringer der Bonner.

Auch Rheinmetall dürfte weiter im Blick stehen. Der Rüstungskonzern hat zuletzt seine Kapazitäten ausgebaut und unter anderem den Standort eines insolventen Werftbetriebs im rumänischen Mangalia für rund 138 Millionen Euro übernommen. Gleichzeitig hat Berenberg am Freitag die Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel deutlich von 1.600 auf 1.020 Euro gesenkt.

Bei Nordex steht dagegen heute ein konkreter Unternehmenstermin an: Der Windkraftanlagenbauer hat im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen in die Bücher genommen als ein Jahr zuvor. Ohne das Servicegeschäft gingen Aufträge für gut 2,8 Gigawatt Leistung ein, das waren fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das MDax-Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte.

Bei Fresenius Medical Care übernimmt heute Shervin J. Korangy den Vorstandsvorsitz von Helen Giza. Der Führungswechsel war bereits vergangene Woche angekündigt worden.

Wall Street vorbörslich freundlich

Auch die US-Börsen starten voraussichtlich mit Rückenwind. Die Futures auf den S&P 500 steigen rund 0,3 Prozent, der Nasdaq-100-Future liegt etwa 0,4 Prozent höher. Am Freitag hatte der S&P 500 bereits 0,6 Prozent zugelegt. Allerdings ist der Handel zum Wochenstart etwas speziell: Wegen des Columbus Day bleibt der US-Anleihemarkt geschlossen, während die Aktienbörsen regulär handeln.

Anleger richten den Blick zudem auf die US-Berichtssaison, die am Dienstag mit den großen Banken richtig Fahrt aufnimmt. Unter anderem stehen die Quartalszahlen von JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup auf dem Programm. Am Mittwoch folgt mit den US-Verbraucherpreisen bereits der nächste wichtige Test für die Märkte. Erwartet wird eine Beschleunigung der jährlichen Inflation auf 3,7 Prozent, während die Kernrate bei 2,5 Prozent liegen soll.

Asien uneinheitlich

Die asiatischen Börsen liefern dagegen ein gemischtes Bild. Der Kospi in Südkorea fiel rund 3,1 Prozent, während der breite MSCI-Index für die Region ohne Japan etwa 0,4 Prozent verlor. In Taiwan ging es ebenfalls leicht nach unten, während chinesische Blue Chips nur rund 0,1 Prozent nachgaben. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Im Mittelpunkt steht dabei neben den geopolitischen Risiken die anlaufende Berichtssaison. Besonders die Halbleiterbranche steht vor einer wichtigen Woche: Der taiwanische Chipauftragsfertiger TSMC dürfte am Donnerstag über ein weiteres Rekordquartal berichten. Gleichzeitig wachsen die Sorgen, dass die hohen Bewertungen der Technologiewerte zunehmend von steigenden Finanzierungskosten belastet werden.

Ölpreis gibt trotz Nahost-Eskalation nach

Am Ölmarkt herrscht dagegen Entspannung – zumindest vorübergehend. Brent fiel am Morgen um rund 1,3 Prozent auf etwa 103,40 US-Dollar je Barrel, nachdem der Preis zuletzt bis auf knapp 110 US-Dollar gestiegen war. US-Öl verbilligte sich um rund 1,7 Prozent auf gut 90 US-Dollar.

Der Rückgang hängt vor allem mit der Hoffnung auf zusätzliches Angebot zusammen. US-Präsident Donald Trump hatte eine Energie-Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine angekündigt und zugleich eine Ausweitung russischer Diesel-Exporte in Aussicht gestellt. Die Ankündigung ist allerdings umstritten und wurde bislang nicht von allen Seiten bestätigt. Gleichzeitig gehen die Angriffe im Nahen Osten weiter, sodass die Risikoprämie am Ölmarkt jederzeit wieder steigen kann.

Gold stabilisiert sich

Gold zeigt sich zum Wochenstart relativ stabil. Der Preis für eine Feinunze lag zuletzt bei rund 4.198 US-Dollar, nachdem das Edelmetall in der vergangenen Woche bereits mehr als ein Prozent zugelegt hatte. Steigende Renditen und der starke Dollar begrenzen allerdings weiterhin das Aufwärtspotenzial.

Dollar stark – Euro unter Druck

Der Euro bleibt dagegen angeschlagen. EUR/USD notiert bei rund 1,121 US-Dollar und damit nahe dem niedrigsten Niveau seit mehreren Monaten. Der Dollar-Index hält sich bei etwa 102,2 Punkten und damit in der Nähe eines 17-Monats-Hochs. Neben der geopolitischen Unsicherheit sprechen vor allem die höheren US-Renditen und die Aussicht auf eine erneute Beschleunigung der US-Inflation für den Dollar.

Bitcoin kämpft um 84.000 Dollar

Auch Bitcoin startet die Woche ohne großen Befreiungsschlag. Die Kryptowährung notiert bei rund 83.500 US-Dollar und damit weiterhin unter der Marke von 84.000 Dollar. Nach aktuellen Marktdaten liegt Bitcoin auf Wochensicht noch rund zwei Prozent im Minus.

Damit steht am Montag zunächst ein freundlicher Börsenstart bevor. Der DAX und die europäischen Futures profitieren von den positiven US-Vorgaben und dem nachgebenden Ölpreis. Doch die Ruhe könnte nur von kurzer Dauer sein: US-Inflationsdaten, die ersten großen Bankbilanzen und die geopolitische Lage im Nahen Osten machen diese Woche zu einem wichtigen Stresstest für die Aktienmärkte.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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