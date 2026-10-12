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    Starke Bohrergebnisse

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    Australiens Goldbergbau steht unter Strom

    Starke Bohrergebnisse - Australiens Goldbergbau steht unter Strom
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vereinbarte und abgeschmetterte Übernahmen, massiv steigende Ausgaben für die Exploration, deutlich mehr Bohrmeter und laufende Studien prägen Australiens Goldsektor. Starke Bohrergebnisse bilden die Grundlage.

     

    Der Edelmetallentwickler Barton Gold (ISIN: AU0000153215, WKN: A3DJY0) treibt das Gold-Silber-Projekt Tunkillia 70 km südöstlich von Tarcoola in Südaustralien voran. Anfang Oktober wurden die letzten Ergebnisse aus dem 39.000 Meter umfassenden Bohrprogramm der Phase 2 gemeldet. Unter den Ergebnissen: 53 Meter mit 2,51 Gramm Gold pro Tonne ab 60 Metern Tiefe, 21 Meter mit 4,13 Gramm ab 61 Metern Tiefe und 14 Meter mit 3,80 Gramm ab 67 Metern Tiefe. Die starken Bohrergebnisse aus den „Starter Pits“ von Tunkillia stützen das Potenzial für zusätzliche, oberflächennahe und hochgradige Mineralisierung. Das Bohrprogramm soll die Ressourcenklassifizierung aufwerten und die Grundlage für die weitere Projektentwicklung schaffen.

     

    Barton Gold treibt Gold-Silberprojekt in Südaustralien voran

     

    Die hohen Goldgehalte dort könnten laut Unternehmen das Gehaltsprofil dieser Mineralisierung für die bevorstehende Vormachbarkeitsstudie (PFS) anheben – mit positiven Auswirkungen auf die prognostizierten wirtschaftlichen Erträge des Projekts. Die Ergebnisse stützen die bisherigen hochgradigen Treffer und das Potenzial für neue, oberflächennahe Zonen innerhalb der bestehenden „Starter Pits“, erklärt Managing Director Alexander Scanlon. Barton überarbeitet nun das Mineralisierungsmodell auf Basis von insgesamt rund 58.000 Metern zusätzlicher Bohrungen aus den beiden Programmphasen.

     

    Bohrungen, Machbarkeitsstudien, M&A: Australiens Goldbergbau steht unter Strom. Die Explorationsausgaben im Goldsektor des Landes legten im zweiten Quartal 2026 Daten des Australian Bureau of Statistics zufolge gegenüber dem Vorquartal um 23,6 % auf 565,6 Mio. AUD zu. Über alle mineralischen Rohstoffe hinweg wurden rund 3.500 Kilometer gebohrt – ein Plus von 29 %. Die Bohrmeter in neuen Lagerstätten legten sogar um 69 % zu. Die Zahlen sind nicht saisonbereinigt.

     

    Dass sprichwörtlicher Dampf auf dem Kessel ist, zeigen weitere Ereignisse. Das südafrikanische Unternehmen Gold Fields griff im September mit einem unverbindlichen, 38,7 Mrd. AUD schweren Übernahmevorschlag nach Australiens führendem Goldproduzenten Northern Star Resources. Der Zusammenschluss würde den zweitgrößten reinen Goldproduzenten der Welt nach Newmont schaffen.

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