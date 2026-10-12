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    VUSSENS eröffnet US-Hauptsitz in New Jersey und startet KI-gestützte Plattform für globale Beauty-Marktanalysen

    Mit einem strategischen Standort in Nordamerika, dem weltweit größten Beauty-Markt, will VUSSENS seine Expansion bei internationalen Kosmetikmarken, Herstellern und Einzelhändlern beschleunigen.

    FORT LEE, N.J. und SEOUL, South Korea, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- VUSSENS Inc., ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-gestützte Datenanalysen in der Beauty-Branche und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von NEWEN AI (einem Spezialisten für branchenspezifische KI-Analyselösungen), hat seine nordamerikanische Niederlassung in New Jersey gegründet. Gleichzeitig gab das Unternehmen den offiziellen Start von VUSSENS bekannt: einer auf Ontologien basierenden KI-Plattform zur Analyse von Daten aus der Beauty-Branche.

    VUSSENS Establishes U.S. Headquarters in New Jersey and Launches AI-Powered Global Beauty Analytics Platform

    New Jersey liegt in unmittelbarer Nähe zu New York – einem der weltweit wichtigsten Zentren für internationale Geschäftsaktivitäten und den Vertrieb von Konsumgütern – und bietet eine leistungsfähige Infrastruktur mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung. VUSSENS plant, seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt durch den gezielten Ausbau seines lokalen Partnernetzwerks zu stärken. Dazu zählen unter anderem Verbindungen zur Stern School of Business der New York University (NYU) sowie zum Global AI Frontier Lab mit Sitz in New York.

    Die VUSSENS-Plattform, die zeitgleich mit der Gründung der nordamerikanischen Niederlassung offiziell vorgestellt wurde, ist eine speziell für die Beauty-Branche entwickelte, ontologiebasierte KI-Plattform. Sie kombiniert und analysiert kanalübergreifende Daten aus sozialen Medien und E-Commerce-Plattformen auf dem US-amerikanischen Markt.

    Die technologische Grundlage bilden ein Sprachmodell, das mit mehr als 800 Milliarden Tokens trainiert wurde, sowie eine multimodale KI-Engine. Diese kann Videos, Audiodaten und Untertitel von Kurzvideo-Inhalten auf Plattformen wie YouTube und TikTok gleichzeitig analysieren. Dadurch ermöglicht VUSSENS hochpräzise Persona- und Zielgruppenanalysen, unter anderem anhand von ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Hauttyp und den Wertvorstellungen der Verbraucher.

    Die Plattform geht weit über die reine Erfassung von Keyword-Erwähnungen hinaus. Sie bildet komplexe Zusammenhänge – wie zwischen Trends und Verkaufszahlen, Inhaltsstoffen und Wirksamkeit sowie Verbraucherreaktionen und spezifischen Produkten – systematisch ab. Auf dieser Grundlage erhalten Unternehmen konkrete, unmittelbar nutzbare Markterkenntnisse.

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    PR Newswire (dt.)
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