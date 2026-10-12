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    AKTIE IM FOKUS

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    Nordex weiter erholt nach Auftragseingang

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex-Aktien erholen sich nach starken Aufträgen
    • Auftragseingang im dritten Quartal stark gestiegen
    • Durchschnittlicher Verkaufspreis ging dennoch zurück
    AKTIE IM FOKUS - Nordex weiter erholt nach Auftragseingang
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Nordex dürften sich am Montag nach überraschend guten Auftragseingängen von ihrem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende Februar weiter erholen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen die Titel des Windturbinenherstellers 4 Prozent auf 36,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag, als sie bereits 3 Prozent höher aus dem Handel gegangen waren.

    Die Norddeutschen nahmen im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen in die Bücher als ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging jedoch zurück. "Unser Auftragseingang wird zunehmend internationaler, und das dritte Quartal bestätigt diese Entwicklung", sagte Unternehmenschef José Luis Blanco.

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    Der Anstieg des Ordereingangs erscheine enorm, auch wenn die Hinweise des Unternehmens während der vergangenen Monate auf die Auftragslage bereits eine solche Entwicklung hätten erahnen ließen, sagte ein Händler. Der Anstieg sollte die gesunkenen Verkaufspreise überkompensieren./ajx/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 36,88 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -3,63 %/+65,20 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristigen Kursdruck und eine diskutierte Keilformation im Chart vor den Q3-Zahlen am 30. Oktober. Dem stehen positive Erwartungen aufgrund eines genannten Auftragsbestands von 18,4 Mrd. Euro sowie neuer Aufträge über 228 MW und 192 MW gegenüber. Der Mercury-Auftrag in Neuseeland mit 30-jährigem Servicevertrag wird als wichtiger Markteintritt gewertet; zugleich wird die fehlende Kommunikation durch Nordex hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

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    dpa-AFX
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