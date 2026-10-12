Trump verkündet Energie-Waffenruhe – Ölpreise fallen

Für den Preisrückgang sorgt US-Präsident Donald Trump, der eine sofortige Energie-Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine verkündet hat. Demnach sollen beide Länder ihre gegenseitigen Angriffe auf Energieanlagen einstellen. Gleichzeitig könnten zusätzliche russische Diesellieferungen den angespannten Markt entlasten.

Am Montagmorgen fällt der Preis für US-Öl WTI um 0,69 Prozent auf 90,56 US-Dollar je Barrel. Brent verbilligt sich um 0,2 Prozent auf 103,70 US-Dollar.

Trump verkündet sofortige Energie-Waffenruhe

Am Sonntag erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social, Russland und die Ukraine hätten sich darauf verständigt, gegenseitige Angriffe auf Energieanlagen mit sofortiger Wirkung einzustellen.

"Mit sofortiger Wirkung gilt im Krieg zwischen Russland und der Ukraine eine Energie-Waffenruhe. Beide Seiten haben zugestimmt. Brecht sie nicht!", schrieb der US-Präsident.

Konkrete Einzelheiten zu der Vereinbarung nannte Trump allerdings nicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte zurückhaltend. Die Ukraine unterstütze eine Waffenruhe, entscheidend sei jedoch, dass sich auch Russland daran halte.

Für die Ölmärkte könnte eine tatsächliche Energie-Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine eine wichtige Entlastung bedeuten. Weniger Angriffe auf Raffinerien, Pipelines und Stromanlagen würden das Risiko weiterer Produktions- und Lieferausfälle verringern.

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Russische Diesellieferungen sollen den Markt entlasten

Zusätzliche Hoffnung auf sinkende Energiepreise weckt eine Vereinbarung zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Trump hatte am Freitag angekündigt, Russland werde nach einem Telefonat mit Putin mehr als vier Millionen Tonnen Diesel auf den Weltmarkt bringen. Das entspricht 13,5 Millionen Barrel, die bereits ab Oktober geliefert werden sollen.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 unterliegen russische Energieimporte in die USA weitreichenden Beschränkungen. Für die geplanten Lieferungen wäre deshalb eine Ausnahmegenehmigung des US-Finanzministeriums erforderlich.

Sieben US-Senatoren, darunter vier Republikaner und drei Demokraten, kritisierten die Vereinbarung bereits als rechtswidrig. Auch Selenskyj warnte davor, dass zusätzliche Einnahmen aus russischen Energieexporten Moskau weitere Mittel zur Finanzierung des Krieges verschaffen könnten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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