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    Iran rät Saudi-Arabien zu Diplomatie

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran rät Saudi-Arabien im Konflikt zu Diplomatie
    • Iran bietet Hilfe für politische Gespräche
    • Angriff auf Riad fordert Tote und Hunderte Verletzte
    Iran rät Saudi-Arabien zu Diplomatie
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts der Eskalation im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz rät der Iran dem Königreich zu Diplomatie. "Das Beharren auf einem militärischen Ansatz und die Missachtung einer politischen Lösung würden dazu führen, dass die bestehende Situation noch komplizierter wird", sagte Irans Außenminister Abbas Araghtschi laut einer Mitteilung in einem Telefonat mit seinem saudischen Kollegen Faisal bin Farhan.

    Der Iran sei bereit, "jede Art von Unterstützung zu leisten", um zur Aufnahme von Gesprächen beizutragen und bei der Erreichung einer politischen Lösung zu helfen, hieß es in der Mitteilung des Außenministeriums in Teheran.

    Am Wochenende hatte sich der Konflikt zwischen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz und Saudi-Arabien massiv verschärft. Beim bisher schwersten Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad wurden nach offiziellen Angaben mehr als ein Dutzend Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt./arb/DP/zb






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