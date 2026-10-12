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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Dax setzt sich von 25.000 Punkten weiter nach oben ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte am Montag dank freundlicher Märkte zulegen
    • Berichtssaison und US-Inflation prägen die Woche
    • Nordex meldet deutlich mehr Bestellungen als zuvor
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax setzt sich von 25.000 Punkten weiter nach oben ab
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag an seine Gewinne vom Freitag anknüpfen. Leicht nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen sowie ein vor dem Wochenende freundlicher Börsenschluss in den USA helfen.

    Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt ein Plus von 0,6 Prozent auf 25.229 Zähler. Damit würde sich der deutsche Leitindex weiter über der runden Marke von 25.000 Punkten halten, die er in der vergangenen Woche zeitweise unterschritten hatte. Nach oben stellt der Bereich um 25.335 Punkte eine erste Hürde dar, denn dort verläuft aktuell die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

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    In dieser Woche wird in den USA die Berichtssaison mit den Zahlen der US-Banken eröffnet und auch in Europa legen erste Unternehmen ihre Berichte zum dritten Quartal vor. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan rechnet damit, dass die Zahlenwerke die Märkte stützen dürften. Im Wochenverlauf rücken zudem Inflationsdaten aus den USA in den Fokus, die für den Kurs der US-Notenbank wichtig sind.

    Anleger blicken zudem auf die deutsche Politik, nachdem Bärbel Bas am Montagmorgen mitteilte, als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin zurückzutreten.

    Unter den Einzelwerten dürften zunächst vor allem die Aktien von Nordex im Blick stehen. Der Windkraftanlagenbauer erhielt im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen als im Jahr zuvor. "Es lagen zwar keine Konsensschätzungen vor, doch der Anstieg erscheint massiv, auch wenn entsprechende Hinweise bereits in den Meldungen zum Auftragseingang der vergangenen Monate enthalten waren", sagte ein Händler. "Dies dürfte den Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises mehr als ausgleichen." Die Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag knapp 4 Prozent.

    VW könnte im Tagesverlauf mit einem Investoren-Update während der Paris Motor Show Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am späteren Vormittag wird zudem der Autoabsatz für das dritte Quartal bekannt gegeben.

    Dass Goldman Sachs die Aktie des Immobilienunternehmens Aroundtown von "Neutral" auf "Sell" abgestuft hat, belastete auf Tradegate dieses Papier mit 3,8 Prozent. Flatexdegiro-Aktien gaben zudem um gut zwei Prozent nach. Hier belastete laut einem Händler die Streichung der "Buy"-Einstufung durch die Deutsche Bank.

    Zudem gab es noch eine Neuigkeit seitens des Index-Anbieters Stoxx Ltd. Die Procredit profitiert von der Übernahme des IT-Dienstleisters Nagarro durch den indischen Konzern Persistent . Da dieser inzwischen gut 94 Prozent der Anteile hält, wird Nagarro aus dem Kleinwerte-Index entfernt. Vom 14. Oktober an nimmt Procredit deren Platz ein. Die ProCredit-Aktie reagierte auf Tradegate mit einem Kursplus von 0,7 Prozent./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 36,98 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,80 %/+74,52 % bedeutet.





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