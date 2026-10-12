🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise fallen etwas trotz weiterer Huthi-Attacke auf Saudi-Arabien

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent-Öl fällt zum Wochenstart auf 103,90 Dollar
    • Huthi-Angriff auf Riad: ein Toter, elf Verletzte
    • Kiew wirft Russland Angriffe auf Heizkraftwerk vor
    Ölpreise fallen etwas trotz weiterer Huthi-Attacke auf Saudi-Arabien
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind zum Start in die neue Woche auf weiterhin hohem Niveau etwas gefallen. Für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent wurden 103,90 US-Dollar gezahlt. Das sind 0,8 Prozent weniger als vor dem Wochenende.

    In der vergangenen Woche hatte ein Medienbericht über den Plan zu neuen US-Angriffen auf den Iran noch vor den US-Zwischenwahlen Anfang November die Ölpreise deutlich nach oben getrieben, bevor US-Präsident Donald Trump eine Wiederaufnahme von Militäreinsätzen noch vor den Wahlen dementierte. Wie glaubwürdig das ist, bleibt offen.

    Der US?iranische Krieg und dessen Folgen für den gesamten Nahen Osten bleiben derweil das bestimmende Thema am Ölmarkt. So setzte die vom Iran unterstützte jemenitische Huthi-Miliz nach einem Angriff auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad mit zwölf Toten ihre Attacken fort. Bei einem neuen Angriff auf den Flughafen King Chalid am Sonntag sei ein pakistanischer Staatsbürger getötet worden, teilte die saudische Luftfahrtbehörde in der Nacht mit. Elf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Das Ausmaß der Sachschäden werde noch ermittelt.

    Die Angriffe erfolgten, nachdem von Saudi-Arabien unterstützte Kräfte im Jemen eine Offensive gestartet hatten, um die von den Huthis kontrollierten Gebiete zurückzuerobern. Die Rebellen eröffneten im Juli eine neue Front im Nahostkonflikt mit Angriffen auf die saudische Energieinfrastruktur und Tanker im Roten Meer.

    Dass die Ölpreise zum Wochenstart trotz der aktuellen Angriffe auf den saudischen Hauptstadtflughafen nicht weiter stiegen, erklärte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei der ING Groep NV in Singapur, damit, dass nicht die Energieinfrastruktur des Landes betroffen ist.

    Händler am Ölmarkt blicken zudem auf die Ukraine und Russland. So behauptete US-Präsident Trump zum wiederholten Mal, dass die Ukraine und Russland auf Angriffe auf den Energiesektor der jeweils anderen Kriegspartei verzichten. Mittlerweile sieht die Führung der von Russland mit dem Krieg überzogenen Ukraine aber bereits einen Verstoß Russlands. Kiew beschuldigte das russische Militär, seine Attacken auf das Nachbarland fortgesetzt und ein Heizkraftwerk schwer getroffen zu haben./mis/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise fallen etwas trotz weiterer Huthi-Attacke auf Saudi-Arabien Die Ölpreise sind zum Start in die neue Woche auf weiterhin hohem Niveau etwas gefallen. Für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent wurden 103,90 US-Dollar gezahlt. Das sind 0,8 Prozent weniger als vor dem Wochenende. In der vergangenen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     