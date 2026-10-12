Stehe für 'sehr harte Abgrenzung' von AfD

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt, vermutlich auch mit Stimmen der CDU, pocht der Chef des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, weiter auf eine standfeste Brandmauer. Er stehe "für eine sehr harte Abgrenzung" von der AfD und schaue mit "Fassungslosigkeit auf die Wahl des Landtagspräsidiums in Sachsen-Anhalt", sagte Radtke im Deutschlandfunk.

Es sei jedoch "Quatsch", in der Brandmauer ein geeignetes Werkzeug zu sehen, um die AfD zu bekämpfen, betonte er. "Die Brandmauer ist kein Instrument, Feuer zu löschen, sondern die Brandmauer ist ein Instrument, um zu verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift."