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    Verkäufe von VW-Tochter Audi brechen um fast ein Fünftel ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Audi lieferte im Quartal 19,7 Prozent weniger
    • Audi lieferte neun Monate 11,4 Prozent weniger aus
    • China-Schwäche und US-Zölle belasten Audi stark
    Verkäufe von VW-Tochter Audi brechen um fast ein Fünftel ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die VW-Tochter Audi hat im abgelaufenen dritten Quartal fast ein Fünftel weniger Autos an ihre Kunden ausgeliefert. Insgesamt waren es 314.905 Fahrzeuge der Kernmarke, wie die Ingolstädter am Montag mitteilten. Das bedeutet ein Minus von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit beschleunigt sich der Abwärtstrend. Im zweiten Quartal hatte der Rückgang noch bei rund 8 Prozent gelegen.

    Auf die ersten neun Monate des Jahres gerechnet, liegt Audi derzeit bei 1,04 Millionen Auslieferungen. Das sind 11,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Immerhin in Deutschland und Europa liegt Audi für die ersten neun Monate leicht im Plus.

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    Die VW-Tochter leidet - wie alle deutschen Hersteller - unter dem harten Wettbewerb und schwächelnden Markt in China. Zudem treffen die US-Zölle den Autobauer besonders hart, weil er - anders als beispielsweise BMW - keine eigene Produktion in den USA hat. In den ersten neun Monaten des Jahres hat Audi in China knapp ein Viertel und in den USA rund ein Sechstel weniger Autos verkauft. Verstärkt wird der Rückgang aktuell laut Audi durch Modellwechsel bei den beiden Volumenmodellen A1 und Q2.

    Wie deutlich der seit einigen Jahren laufende Abwärtstrend bei Audi ist, zeigt sich auch, wenn man mit älteren Zahlen vergleicht. Im dritten Quartal 2023 hatte Audi noch knapp 480.000 Autos seiner Kernmarke ausgeliefert. Rund die Hälfte mehr als jetzt./ruc/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 53,98 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +11,90 %/+52,93 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen VW-Vorzugsaktienkurs und mögliche Erholungen bis 90 Euro. Dem stehen Befürchtungen eines Rückgangs auf 60 oder 50 Euro und eines Dividendenausfalls gegenüber. Das Analystenziel von durchschnittlich 112,70 Euro wird bezweifelt. Themen sind hohe Restrukturierungskosten, geringe Margen, Konkurrenz aus China und der Wandel zur Elektromobilität. Mögliche Lockerungen beim Verbrenner-Aus werden als kurzlebiger Kursimpuls gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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