Auf die ersten neun Monate des Jahres gerechnet, liegt Audi derzeit bei 1,04 Millionen Auslieferungen. Das sind 11,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Immerhin in Deutschland und Europa liegt Audi für die ersten neun Monate leicht im Plus.

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die VW-Tochter Audi hat im abgelaufenen dritten Quartal fast ein Fünftel weniger Autos an ihre Kunden ausgeliefert. Insgesamt waren es 314.905 Fahrzeuge der Kernmarke, wie die Ingolstädter am Montag mitteilten. Das bedeutet ein Minus von 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit beschleunigt sich der Abwärtstrend. Im zweiten Quartal hatte der Rückgang noch bei rund 8 Prozent gelegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die VW-Tochter leidet - wie alle deutschen Hersteller - unter dem harten Wettbewerb und schwächelnden Markt in China. Zudem treffen die US-Zölle den Autobauer besonders hart, weil er - anders als beispielsweise BMW - keine eigene Produktion in den USA hat. In den ersten neun Monaten des Jahres hat Audi in China knapp ein Viertel und in den USA rund ein Sechstel weniger Autos verkauft. Verstärkt wird der Rückgang aktuell laut Audi durch Modellwechsel bei den beiden Volumenmodellen A1 und Q2.

Wie deutlich der seit einigen Jahren laufende Abwärtstrend bei Audi ist, zeigt sich auch, wenn man mit älteren Zahlen vergleicht. Im dritten Quartal 2023 hatte Audi noch knapp 480.000 Autos seiner Kernmarke ausgeliefert. Rund die Hälfte mehr als jetzt./ruc/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 53,98 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +11,90 %/+52,93 % bedeutet.



