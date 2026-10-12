BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des Betreibers von Internet-Plattformen zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Sorgen hinsichtlich negativer Einflüsse von Künstlicher Intelligenz auf das Geschäftsmodell des Unternehmens halte er für übertrieben, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 72,45EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Chris Armstrong

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 140,00 € , was eine Steigerung von +92,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer