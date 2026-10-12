BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des Betreibers von Internet-Plattformen zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Sorgen hinsichtlich negativer Einflüsse von Künstlicher Intelligenz auf das Geschäftsmodell des Unternehmens halte er für übertrieben, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 72,45EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Chris Armstrong
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chris Armstrong
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
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