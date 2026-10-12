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    BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'

    BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des deutschen Raumfahrt- und Technologiekonzerns zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Die Bremer dürften von stark steigenden deutschen und europäischen Ausgaben für Raumfahrt und Rüstung profitieren, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:41 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 160,4EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Chris Armstrong
    Analysiertes Unternehmen: OHB SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 358
    Kursziel alt: 358
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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