JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid vor Zahlen zum ersten Halbjahr von 1440 auf 1310 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel begründete Pavan Mahbubani in einem Ausblick am Montag mit den jüngsten Aussagen des Stromerzeugers und Netzbetreibers, mit der Inflation sowie mit dem etwas festeren US-Dollar./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 01:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 13,69EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,1

Kursziel alt: 14,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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