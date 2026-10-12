JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Ein Auftrag der Biman Bangladesh Airlines sei aus Wettbewerbssicht ein Gewinn für den US-Flugzeugbauer, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft betreibe eine Flotte von 18 Boeing-Flugzeugen und weiteren 25 in Auftrag befindlichen Maschinen./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 18:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 170,8EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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