JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Das Raffineriegeschäft des Öl- und Gaskonzerns entwickele sich stark, schrieb Mark Wilson in einem Ausblick am Montag. Mit einem geschätzten Gewinn von rund 10,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal liege er um sieben Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2026 / 23:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 44,70EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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