Volkswagen verkauft erneut weniger Autos - China-Einbruch geht weiter
- VW-Auslieferungen sanken im Quartal um 14,3 Prozent
- China verzeichnete ein Minus von 38,5 Prozent
- Bis September verkaufte VW gut sechs Millionen Autos
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Verkaufsrückgang beim Autobauer Volkswagen hat sich im dritten Quartal weiter beschleunigt. Weltweit wurden von Juli bis September rund 1,89 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken an Kunden ausgeliefert - und damit 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mitteilte. Mit 38,5 Prozent fiel das Minus in China besonders hoch aus. VW hat damit von Januar bis September gut sechs Millionen Autos verkauft. Das sind 9,0 Prozent oder rund 600.000 weniger als im Vorjahreszeitraum./jwe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 69,30 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,45 %/+73,91 % bedeutet.
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Jetzt einsteigen ,1 Jahr warten ,glaube ich es lohnt sich ,die schütteln jetzt alles schlechte raus .