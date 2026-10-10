Kurs auf Niveau von Mitte 2019 gesunken!

Das langjährige Festhalten an veralteten Technologien hat der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autoindustrie geschadet. Die Branchenkrise ist demnach nicht nur auf schwache Nachfrage, chinesische Konkurrenz oder den Übergang zur Elektromobilität zurückzuführen. Vielmehr wurde zu lange Kapital in bestehende Verbrennerplattformen und Dividenden gebunden, während Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung erst verspätet erfolgten. Die Investition der Mercedes-Benz Group in den britischen Elektromotorentwickler Yasa erweist sich dagegen als gelungen. Nach Angaben des CTO von Yasa liefert der neue Elektromotor eine Leistung von 550 kW (748 PS) bei einem Gewicht von lediglich 13,1 Kilogramm. Mercedes hat inzwischen mit der Serienproduktion begonnen. Die Markteinführung dieses Motors könnte für Mercedes ein Gamechanger sein.

Im übergeordneten Bild hat der Kursverlauf der Aktie von Mercedes ab Mitte April 2021 mit rund 61,58 Euro wieder das Vorkrisenniveau von Corona erreicht. Allerdings sind die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 auf dem Niveau von etwa 77,45 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch bildete sich eine Abwärtssequenz, die bis zur Unterstützungszone bei 45,59 Euro am 7. April 2025 führte. Ursachen hierfür sind eine Gewinnwarnung, der Zollkrieg sowie eine deutliche Schwäche in China. Inzwischen hat sich der Kurs nach einer leichten Erholung auf 62,83 Euro Anfang Dezember 2025 wieder eingetrübt und die Unterstützung bei 38,89 Euro getestet. Mittlerweile notieren die Aktien wieder auf dem Niveau von Mitte 2019. Mit vorausschauenden Investitionen wie in die Übernahme der britischen Yasa könnte Mercedes in der Luxusklasse wieder an Boden gewinnen. In China scheint der Zug jedoch abgefahren. Auch die derzeitige Krise des US-Bondmarktes könnte sich auf die globalen und historisch teuren Aktienmärkte negativ auswirken und im Speziellen auch den Kurs von Mercedes weiter senken. Mit einem erwarteten KGV 2027 bei 6,07 scheint der schwäbische Autobauer aber günstig bewertet zu sein.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mercedes könnte durch die Technologieführerschaft beim Elektromotor in seinen Marktsegmenten wieder Fuß fassen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JG26AH) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Mercedes-Benz Group AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,96 profitieren. Das Ziel sei bei 43,51 Euro angenommen (1,40 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 36,62 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,71 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JG26AH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,01 – 1,02 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 29,70 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG (MBG) KO-Schwelle: 29,70 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,59 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,40 Euro Hebel: 3,96 Kurschance: + 37 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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