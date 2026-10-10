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    Mercedes-Benz Group AG

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    Kurs auf Niveau von Mitte 2019 gesunken!

    Das langjährige Festhalten an veralteten Technologien hat der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autoindustrie geschadet. Die Branchenkrise ist demnach nicht nur auf schwache Nachfrage, chinesische Konkurrenz oder den Übergang zur Elektromobilität zurückzuführen. Vielmehr wurde zu lange Kapital in bestehende Verbrennerplattformen und Dividenden gebunden, während Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung erst verspätet erfolgten. Die Investition der Mercedes-Benz Group in den britischen Elektromotorentwickler Yasa erweist sich dagegen als gelungen. Nach Angaben des CTO von Yasa liefert der neue Elektromotor eine Leistung von 550 kW (748 PS) bei einem Gewicht von lediglich 13,1 Kilogramm. Mercedes hat inzwischen mit der Serienproduktion begonnen. Die Markteinführung dieses Motors könnte für Mercedes ein Gamechanger sein.

    Zum Chart

    Im übergeordneten Bild hat der Kursverlauf der Aktie von Mercedes ab Mitte April 2021 mit rund 61,58 Euro wieder das Vorkrisenniveau von Corona erreicht. Allerdings sind die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 auf dem Niveau von etwa 77,45 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch bildete sich eine Abwärtssequenz, die bis zur Unterstützungszone bei 45,59 Euro am 7. April 2025 führte. Ursachen hierfür sind eine Gewinnwarnung, der Zollkrieg sowie eine deutliche Schwäche in China. Inzwischen hat sich der Kurs nach einer leichten Erholung auf 62,83 Euro Anfang Dezember 2025 wieder eingetrübt und die Unterstützung bei 38,89 Euro getestet. Mittlerweile notieren die Aktien wieder auf dem Niveau von Mitte 2019. Mit vorausschauenden Investitionen wie in die Übernahme der britischen Yasa könnte Mercedes in der Luxusklasse wieder an Boden gewinnen. In China scheint der Zug jedoch abgefahren. Auch die derzeitige Krise des US-Bondmarktes könnte sich auf die globalen und historisch teuren Aktienmärkte negativ auswirken und im Speziellen auch den Kurs von Mercedes weiter senken. Mit einem erwarteten KGV 2027 bei 6,07 scheint der schwäbische Autobauer aber günstig bewertet zu sein.

    Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 45,59 // 47,60 Euro
    Unterstützungen: 38,98 // 35,01 Euro

    Fazit

    Mercedes könnte durch die Technologieführerschaft beim Elektromotor in seinen Marktsegmenten wieder Fuß fassen.

    Mit einem Open End Turbo Long (WKN JG26AH) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Mercedes-Benz Group AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,96 profitieren. Das Ziel sei bei 43,51 Euro angenommen (1,40 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 36,62 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,71 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: JG26AH Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,01 – 1,02 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 29,70 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG (MBG)
    KO-Schwelle: 29,70 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,59 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 1,40 Euro
    Hebel: 3,96 Kurschance: + 37 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle J.P. Morgan

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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