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    Milliarden-Deal in Sicht

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    Amazon will von Nvidia unterstütztes KI-Start-up Decart übernehmen

    Amazon könnte vor einer milliardenschweren Übernahme im KI-Sektor stehen. Das Start-up Decart überzeugte bereits Nvidia und Anthropic.

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    Milliarden-Deal in Sicht - Amazon will von Nvidia unterstütztes KI-Start-up Decart übernehmen
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Der US-Technologiekonzern Amazon verhandelt laut einem Bericht des Wall Street Journal über den Kauf des KI-Start-ups Decart AI für rund sieben Milliarden US-Dollar. Die Gespräche befinden sich noch in einem laufenden Stadium, eine endgültige Einigung steht bislang aus.

    Nvidia investiert bereits in Decart

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    Decart entwickelt KI-Modelle, die insbesondere bei der Verarbeitung und Generierung visueller Inhalte zum Einsatz kommen. Zu den wichtigsten Technologien gehört das KI-Modell "Lucy", mit dem sich Live-Videos in Echtzeit bearbeiten lassen. Nutzer können damit Videoinhalte während der laufenden Übertragung mithilfe künstlicher Intelligenz verändern.

    Darüber hinaus hat Decart das Modell "Oasis" entwickelt. Die Technologie erzeugt simulierte Umgebungen, die unter anderem zum Trainieren und Testen von Robotern und autonomen Fahrsystemen eingesetzt werden können.

    Das Potenzial der Technologie hat bereits Nvidia überzeugt. Im Mai sammelte Decart bei einer Finanzierungsrunde unter Führung von Radical Ventures insgesamt 300 Millionen US-Dollar ein. Nvidia beteiligte sich dabei erstmals als Investor.

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    Bewertung steigt auf sieben Milliarden US-Dollar

    Noch im Mai wurde Decart laut Daten von PitchBook mit knapp vier Milliarden US-Dollar bewertet. Sollte Amazon das Start-up für sieben Milliarden US-Dollar übernehmen, entspräche dies innerhalb weniger Monate einem Bewertungsanstieg von rund 75 Prozent.

    Anthropic wollte Decart ebenfalls kaufen

    Amazon ist allerdings nicht der erste Technologiekonzern, der Interesse an Decart zeigt. Bereits im August hatte Anthropic eine mögliche Übernahme für rund sechs Milliarden US-Dollar geprüft.

    Nach einer umfassenden Unternehmensprüfung entschied sich Anthropic im September jedoch gegen den Kauf, wie Bloomberg berichtete.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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