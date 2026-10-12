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    Aktien Asien

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    Uneinheitlich zum Wochenstart

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernostmärkte uneinheitlich, Ölpreise bleiben hoch
    • Nahost-Spannungen halten Anleger weiter vorsichtig
    • Kospi verliert, Hongkong und Australien legen zu
    Aktien Asien - Uneinheitlich zum Wochenstart
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Montag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Ölpreise zeigten sich stabil auf hohem Niveau. Die Börsen in Japan blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

    Die Anleger agierten angesichts der Entwicklungen im Nahen Osten weiterhin vorsichtig, da US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er werde sich möglicherweise Saudi-Arabien anschließen, um gegen die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen vorzugehen. Am Wochenende war zu einem weiteren tödlichen Anschlag auf den internationalen Flughafen von Riad sowie zu Angriffen auf Tanker in der Nähe der Straße von Hormus gekommen war.

    Anleger warten zudem auf Inflationsdaten aus den USA zur Wochenmitte und blicken auch auf die Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison der Unternehmen.

    Die deutlichsten Verluste mit minus 3,7 Prozent verbuchte der südkoreanische Kospi-Index. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte hingegen zuletzt um 0,2 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen um 0,8 Prozent nachgab. Der australische S&P ASX 200 schloss mit einem Plus von 0,8 Prozent./edh/mis






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