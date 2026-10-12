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    VW-Lkw-Holding Traton steigert Verkäufe dank anziehendem US-Markt

    Für Sie zusammengefasst
    • Traton setzte im dritten Quartal 78.900 Fahrzeuge ab
    • International Motors legte fast um die Hälfte zu
    • Scania legte 3 Prozent zu, MAN sank um 1 Prozent
    VW-Lkw-Holding Traton steigert Verkäufe dank anziehendem US-Markt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton hat ihren Absatz im dritten Quartal spürbar gesteigert. Die Verkäufe stiegen um 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge, wie der MDax-Konzern am Montag in München mitteilte. Grund war vor allem ein besseres Abschneiden im US-Markt, der vor einem Jahr wegen der Zollkapriolen von Präsident Donald Trump deutlich eingebrochen war. Die US-Marke International Motors steigerte ihren Absatz um nahezu die Hälfte auf 19.900 Fahrzeuge. Die margenträchtige Marke Scania verkaufte drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor und damit 22.100 Fahrzeuge. Beim größten Hersteller MAN hingegen gingen die Verkäufe um ein Prozent auf 24.500 Fahrzeuge zurück./men/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 69,26 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,80 %/+74,52 % bedeutet.






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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen VW-Vorzugsaktienkurs und mögliche Erholungen bis 90 Euro. Dem stehen Befürchtungen eines Rückgangs auf 60 oder 50 Euro und eines Dividendenausfalls gegenüber. Das Analystenziel von durchschnittlich 112,70 Euro wird bezweifelt. Themen sind hohe Restrukturierungskosten, geringe Margen, Konkurrenz aus China und der Wandel zur Elektromobilität. Mögliche Lockerungen beim Verbrenner-Aus werden als kurzlebiger Kursimpuls gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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