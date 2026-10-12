mehr Kapazität pro Modul, schlanke Bauform, kombinierbar mit bestehenden OCEAN 2 Systemen

DÜSSELDORF, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, globaler Pionier für umweltfreundliche Energielösungen, führt die OCEAN 2 LFP Batterie 8 kWh in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Das neue Modul ergänzt das Heimspeichersystem OCEAN 2 um eine Variante mit höherer Kapazität. Mit neuen 314-Ah-LiFePO₄-Zellen, die für mehr als 10.000 Zellzyklen ausgelegt sind, eignet es sich für Einfamilienhäuser, kleine Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe.

Das neue 8 kWh Modul ermöglicht Speicherkapazitäten von 8 bis 96 kWh pro System, liefert bis zu 6,4 kW Entladeleistung und lässt sich mit bereits installierten OCEAN 2 Batterien 5 kWh kombinieren – für eine flexible Erweiterung bestehender Anlagen

Kapazität, die mitwächst

Jedes Modul bietet 8,03 kWh Nennkapazität und 7,76 kWh nutzbare Kapazität¹. Bis zu zwölf Batterien lassen sich in einem System kombinieren und ermöglichen so eine Gesamtkapazität von bis zu 96 kWh. Damit lässt sich die Speicherkapazität auf unterschiedliche Anforderungen abstimmen – von kleineren Haushalten über Einfamilienhäuser mit Elektroauto bis hin zu Gewerbebetrieben.

Die OCEAN 2 Batterie 8 kWh kann mit OCEAN 2 Batterien 5 kWh kombiniert werden, auch mit bereits installierten Einheiten der Vorgängergeneration. Eine DC-DC-Architektur auf Modulebene ermöglicht den gemeinsamen Betrieb von Batterien unterschiedlichen Alters und Batteriezustands. Bei einer Erweiterung kann die vorhandene Hardware somit weiter genutzt werden. Die Batterie ist mit allen EcoFlow Hybrid-Wechselrichtern für Privathaushalte im Leistungsbereich von 3 bis 29,9 kW kompatibel.

Leistung für große Verbraucher

Die OCEAN 2 LFP-Batterie 8 kWh liefert eine Nennladeleistung und eine Nennentladeleistung von jeweils 4,1 kW sowie eine maximale Entladeleistung von bis zu 6,4 kW². In Verbindung mit dem OCEAN 2 Dreiphasen-Hybridwechselrichter ist zudem eine Überlast von 200 % möglich: Für bis zu zehn Sekunden stehen bis zu 8,2 kW zur Verfügung⁴. Damit ist auch für leistungsintensive Anwendungen eine hohe Entladeleistung gewährleistet, etwa für den Betrieb mehrerer großer Verbraucher wie Wärmepumpe und Durchlauferhitzer – auch im Notstrombetrieb.