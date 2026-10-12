JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Er habe in jüngster Zeit Anzeichen von Auftragskürzungen bei den Lieferanten beobachtet, die auf eine im Vergleich zum Vorjahr schwächere Nachfrage hindeuten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der vergangenen Woche habe sich eine stärkere Verlangsamung der Lieferzeiten für das iPhone Pro Max im Vergleich zum iPhone Pro, doch sei dieser Rückgang vor allem auf die internationalen Märkte und weniger auf die USA zurückzuführen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 300,7EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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