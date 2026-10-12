RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Zahlen aus der US-Autobranche zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Saisonal bereinigte Autoverkaufszahlen (SAAR) sprächen für gute Preise aus Sicht der Hersteller, schrieb Tom Narayan in einem Branchenausblick am Montag. Tesla habe im zweiten Quartal mit den Absatzzahlen die Erwartungen übertroffen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 342,6EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 480

Kursziel alt: 480

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 480,00 $ , was eine Steigerung von +25,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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