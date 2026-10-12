RBC stuft Tesla auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Zahlen aus der US-Autobranche zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Saisonal bereinigte Autoverkaufszahlen (SAAR) sprächen für gute Preise aus Sicht der Hersteller, schrieb Tom Narayan in einem Branchenausblick am Montag. Tesla habe im zweiten Quartal mit den Absatzzahlen die Erwartungen übertroffen./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 342,6EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 480
Kursziel alt: 480
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 480
Kursziel alt: 480
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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