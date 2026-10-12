RBC stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Handelskonzern habe eine gute Marktposition im europäischen Lebensmittelhandel und verbessere die in den USA, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. In beiden Märkten dürften sich die Bedingungen jedoch verschlechtern./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 31,77EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Manjari Dhar
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Manjari Dhar
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte