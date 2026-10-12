RBC stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Handelskonzern habe eine gute Marktposition im europäischen Lebensmittelhandel und verbessere die in den USA, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. In beiden Märkten dürften sich die Bedingungen jedoch verschlechtern./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 31,77EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Manjari Dhar

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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