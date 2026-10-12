Brent steigt: Krieg zwischen Huthis und Saudi-Arabien eskaliert

Bei dem dritten Anschlag in dieser Woche auf den Flughafen am Sonntag kam mindestens 1 Mensch ums Leben.

Bei einem Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad am Samstag wurden mindestens 11 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Es handelte sich um den tödlichsten Anschlag im Königreich seit über einem Jahrzehnt.

US-Präsident Donald Trump sagte, Washington erwäge sich den saudischen Angriffen auf die Huthis in dem Konflikt anzuschließen.

Bei den beiden vorangegangenen Angriffen auf den King Khalid International Airport in dieser Woche kamen vier Menschen ums Leben, und ein auf dem Rollfeld geparktes saudisches Passagierflugzeug wurde schwer beschädigt. Die Angriffe haben Schwächen in der saudischen Verteidigung offengelegt. Zugleich unterstützt Saudi-Arabien die jeministischen Regierungstruppen gegen die Rebellen aus der Luft.

Die Huthis haben sich nicht zu dem Angriff bekannt, aber eine von Saudi-Arabien angeführte Militär-Allianz mit der Türkei und Pakistan hat Vergeltung angekündigt.

Saudi-Arabien und die jemenitische Regierung haben hunderte Angriffe auf Ziele in von den Huthis kontrollierten Gebieten für sich beansprucht.

Der 2022 zwischen den Saudis und den Huthis vereinbarte Waffenstillstand scheiterte in diesem Sommer und gipfelte in einem Blitzangriff der Huthis, die den Engpass Bab el-Mandeb im Roten Meer von den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen eroberten.

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Die Meerenge ist das Nadelöhr des Roten Meeres, durch dass das Rohöl der saudischen Ost-West-Pipeline fließt.

Die neuerliche Eskalation zeigt sich auch am Ölpreis. Die Referenzsorte Brent notiert im frühen Handel am Montag mit grünen Vorzeichen und bewegt sich klar über der Marke von 100 US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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