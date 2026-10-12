Kreise
Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden
Für Sie zusammengefasst
- Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden
- Er soll auf Bärbel Bas nach deren Rücktritt folgen
- Mehrere Medien berichteten zuvor über die Nachricht
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer aus Rheinland-Pfalz soll nach dem Rücktritt von Bärbel Bas neuer Arbeitsminister werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, zuvor hatten mehrere Medien berichtet./tam/DP/mis
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