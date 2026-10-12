DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault vor Zahlen zum dritten Quartal von 35 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Autobauers dürfte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal nicht stärker verändert haben, schrieb Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Zur Profitabilität könnten sich die Franzosen etwas zurückhaltender äußern./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 27,19EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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