Berenberg belässt OHB auf 'Buy' - Ziel 358 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 159,6 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 358,00EUR was eine Bandbreite von +75,66 %/+124,59 % bedeutet.