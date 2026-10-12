🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    ANALYSE-FLASH

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg belässt OHB auf 'Buy' - Ziel 358 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt OHB auf „Buy“ mit 358 Euro Ziel
    • OHB gehört zu sechs aussichtsreichen Europawerten
    • Mehr Raumfahrt- und Rüstungsausgaben stärken OHB
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt OHB auf 'Buy' - Ziel 358 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des deutschen Raumfahrt- und Technologiekonzerns zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Die Bremer dürften von stark steigenden deutschen und europäischen Ausgaben für Raumfahrt und Rüstung profitieren, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 159,6 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 358,00EUR was eine Bandbreite von +75,66 %/+124,59 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 358 Euro



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über OHB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg belässt OHB auf 'Buy' - Ziel 358 Euro Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des deutschen Raumfahrt- und Technologiekonzerns zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     