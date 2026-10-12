ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt OHB auf 'Buy' - Ziel 358 Euro
- Berenberg belässt OHB auf „Buy“ mit 358 Euro Ziel
- OHB gehört zu sechs aussichtsreichen Europawerten
- Mehr Raumfahrt- und Rüstungsausgaben stärken OHB
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Analyst Chris Armstrong zählt die Aktien des deutschen Raumfahrt- und Technologiekonzerns zu insgesamt sechs besonders aussichtsreichen europäischen Titeln. Die Bremer dürften von stark steigenden deutschen und europäischen Ausgaben für Raumfahrt und Rüstung profitieren, so der Experte in einer Empfehlung am Montag./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 159,6 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 358,00EUR was eine Bandbreite von +75,66 %/+124,59 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 358 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124
Das denkt die wallstreetONLINE Community über OHB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wie kommst Du denn auf 100€?
Not bad...
Französische Regierung unterstützt Raumgleiter-Programm von Dassault und OHB