DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Betreibers von Bioraffinerien um ein Viertel zurückgegangen sein, schrieb Manuela Stuerzer in einem Ausblick am Montag. Ein Grund hierfür seien niedrigere Preise für Bioethanol./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,31 % und einem Kurs von 25,34EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Manuela Stuerzer
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Manuela Stuerzer
Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG
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