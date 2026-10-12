DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Betreibers von Bioraffinerien um ein Viertel zurückgegangen sein, schrieb Manuela Stuerzer in einem Ausblick am Montag. Ein Grund hierfür seien niedrigere Preise für Bioethanol./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,31 % und einem Kurs von 25,34EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Manuela Stuerzer

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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