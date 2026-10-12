DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Argenx auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx vor Quartalszahlenvon 925 auf 850 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis prognostizierte in einem Branchenausblick am Montag eine solide, aber unauffällige Saison der Quartalsbilanzen. Mit Blick auf die jeweiligen Produktpaletten der Pharmakonzerne habe es zuletzt gemischte Nachrichten gegeben. Bei Argenx hatte in der vergangenen Woche eine Phase-III-Studie zu einem Medikamentenkandidaten gefloppt./rob/bek/mid
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 740,8EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 850
Kursziel alt: 925
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: neutral
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