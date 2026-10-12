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    BENO: Wachstumskurs erhält neue Nahrung

    Bei BENO rückt die nächste Wachstumsphase näher. Entscheidend dafür sind weniger die operativ stabilen Halbjahreszahlen als vielmehr die Entwicklung nach dem Stichtag: Das Unternehmen hat die angekündigten Refinanzierungen abgeschlossen und dadurch rund 8 Mio. Euro zusätzliche Liquidität freigesetzt. Damit steht nun Kapital zur Verfügung, um den Ausbau des Portfolios sowie weitere Photovoltaikprojekte im Bestand voranzutreiben.

    Die Fortschritte kommen zu einem passenden Zeitpunkt. Bereits im August hatte BENO mit dem Erwerb einer Light-Industrial-Immobilie in Roth bei Nürnberg den ersten konkreten Schritt in die angestrebte Expansionsphase gemacht. Der Zukauf zeigte, wie das Unternehmen wachsen will: durch Objekte, die nicht nur laufende Mieterträge liefern, sondern zusätzliches Entwicklungspotenzial bieten – etwa durch Erweiterungen, technische Aufwertung oder Energieinfrastruktur.

    Das erste Halbjahr selbst verlief dabei unspektakulär, aber solide. Sowohl die annualisierte Nettokaltmiete als auch der Vermietungsstand blieben nahezu stabil. Parallel hat BENO weiter an der internen Plattform gearbeitet, digitale Strukturen ausgebaut und die Organisation auf Skalierung vorbereitet. Damit wurde die operative Grundlage gestärkt, um zusätzliche Objekte ohne entsprechend stark steigende Fixkosten integrieren zu können.

    Genau darin liegt der zentrale Reiz der Story. BENO will aus dem heutigen Bestand eine deutlich größere Light-Industrial-Plattform entwickeln. Mit dem Zukauf in Roth und der nun abgeschlossenen Refinanzierung wird dieser Plan immer konkreter. 

    An der Börse ist diese Entwicklung bislang nur begrenzt angekommen. Der Aktienkurs zeigte sich zuletzt schwach, obwohl sich die Voraussetzungen für die geplante Expansion verbessert haben. Sollte BENO die neu gewonnene Liquidität zügig in weitere wertsteigernde Projekte oder Akquisitionen umsetzen, könnte sich die Wahrnehmung des Titels aber wieder wieder aufhellen.

    (aktien-global.de, erstellt 12.10.26, 09:10 Uhr, veröffentlicht 12.10.26, 09:24 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

     

    Die Beno Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 6,25EUR auf Lang & Schwarz (12. Oktober 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.




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