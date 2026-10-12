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    Schwesig nennt Angriffe der Union auf Bas 'unmenschlich'

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwesig kritisiert die Union nach Bas’ Rücktritt
    • Schwesig bekundet Bas Mitgefühl und dankt ihr
    • Sie nennt CDU-Attacken trotz Bas’ Lage unmenschlich
    Schwesig nennt Angriffe der Union auf Bas 'unmenschlich'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat nach dem Rücktritt von SPD-Chefin Bärbel Bas das Verhalten der Union scharf kritisiert. "Mein Mitgefühl gilt Bärbel Bas", schrieb die SPD-Landeschefin am Morgen auf der Plattform X. "Ich wünsche ihr viel Kraft in dieser schweren Situation. Persönlich danke ich Bärbel Bas für die gute Zusammenarbeit! Die Attacken der CDU - trotz ihrer persönlichen schweren Situation - waren unmenschlich und rücksichtslos."

    Bas hatte am Montagmorgen bekanntgegeben, als Arbeitsministerin und SPD-Chefin zurückzutreten. Sie begründete den Schritt in einer öffentlichen Mitteilung mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit öffentlichen Angriffen auf sich, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, der Union./hdo/DP/mis






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