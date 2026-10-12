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    Besonders beachtet!

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    Verbio Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 12.10.2026

    Am 12.10.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um -5,08 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 12.10.2026
    Foto: Verbio - Verbio

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.10.2026

    Bei Verbio geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,08 % nach und notiert bei 25,40. Nach dem Plus von +0,04 % am Vortag kommt es heute bei Verbio zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,08 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Verbio Verluste von -11,47 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +0,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Verbio auf +27,06 %.

    Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich -0,27 % im Plus-Minus-Bereich. Verbio entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,90 %
    1 Monat -13,83 %
    3 Monate -11,47 %
    1 Jahr +111,58 %
    Stand: 12.10.2026, 09:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios Wandel zur Plattform für erneuerbare Moleküle: Biochemie, höhere Anlagenauslastung und Kapitaldisziplin sollen Erträge und Cashflow stärken. Diskutiert werden mögliche Zusatzerlöse und geringere CO₂-Abgaben durch die Lieferung biogenen CO₂ für eSAF, abhängig vom Bau entsprechender Anlagen. Eine vorgestellte Bewertung sieht 64 % Kurspotenzial; zudem erwarten Teilnehmer eine Anhebung der als konservativ eingeschätzten Prognose.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,63 Mrd.EUR € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VERBIO AG auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Betreibers von …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Verbio?

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %.

    Verbio Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Verbio Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Verbio Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Verbio

    -4,26 %
    +1,19 %
    -13,31 %
    -11,44 %
    +109,59 %
    -26,10 %
    -51,95 %
    +392,73 %
    +50,71 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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