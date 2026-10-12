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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank senkt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft Flatexdegiro auf Hold herab
    • Das Kursziel sinkt deutlich von 46 auf 31 Euro
    • Wettbewerb verteuert die Gewinnung neuer Kunden
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 31 Euro
    Foto: 641210013

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 46 auf 31 Euro gesenkt. Das Kundenwachstum des Online-Brokers schwäche sich ab, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig normalisierten sich die Handelsaktivitäten der Nutzer und deren Barbestände. Ein zunehmender Wettbewerb drohe die Kosten für die Gewinnung neuer Kunden nach oben zu treiben./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

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    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 25,88 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +19,69 %/+89,19 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 31 Euro



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    Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kritisch gesehene September-KPIs und den steilen Abwärtstrend. Nach dem Bruch einer Kreuzunterstützung werden weitere Verluste oder eine Bärenfalle diskutiert. Die Gegenbewegung zeigt keine bullische RSI-Divergenz. ODDO BHF senkt das Kursziel von 42 auf 31 Euro (Neutral), Goldman Sachs zuletzt auf 48 Euro (Buy). Goldman hatte zuvor wegen hoher Zinsabhängigkeit den Bewertungsmultiplikator reduziert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber flatexDEGIRO eingestellt.

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    dpa-AFX
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