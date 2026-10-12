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    'WSJ'

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    Amazon will KI-Startup Decart kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon verhandelt Decart-Kauf für 7 Milliarden
    • Decart-Software soll KI-Training günstiger machen
    • Decart wurde 2023 von drei Ingenieuren gegründet
    'WSJ' - Amazon will KI-Startup Decart kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEATTLE/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Amazon führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Übernahme des KI-Startups Decart. Dabei stehe ein Dealwert von rund sieben Milliarden US-Dollar (6,25 Milliarden Euro) im Raum, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Vereinbarung könne bald folgen, sofern die Verhandlungen nicht scheiterten oder ein anderer Interessent auftauche. Decart entwickelt Software, die das Training von KI-Modellen günstiger machen soll, indem sie Chips effizienter auslastet.

    Im Mai sammelte Decart in einer Finanzierungsrunde über 300 Millionen Dollar ein. Unter den Investoren befand sich auch Nvidia . In der Finanzierungsrunde wurde Decart damals laut der Zeitung mit knapp vier Milliarden Dollar bewertet. Der KI-Entwickler Anthropic hatte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge im vergangenen Monat eine erwogene Übernahme für sechs Milliarden Dollar nach einer Buchprüfung abgesagt.

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    Gegründet wurde Decart 2023 von drei israelischen Ingenieuren: den Brüdern Dean und Orian Leitersdorf sowie Moshe Shalev. Decart entwickelt außerdem Weltmodelle namens "Lucy" und "Oasis". Diese können reale 3D-Umgebungen generieren und simulieren./mne/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 235,5 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +46,38 %/+95,17 % bedeutet.





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