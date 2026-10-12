JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" belassen. Alejandra Botbol untersuchte im ihrem vierteljährlichen Branchenbericht Windgeschwindigkeiten und Stromerzeugung nach Ländern und Technologien. Sie gewichte diese Indikatoren anhand der installierten Leistung der einzelnen Unternehmen, um die Tendenzen bei der Stromerzeugung der europäischen Energieversorger im Quartalsvergleich abzuschätzen, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im 3. Quartal 2026 habe sie auf der Iberischen Halbinsel unterdurchschnittliche Windgeschwindigkeiten verzeichnet, während diese im restlichen Europa im Jahresvergleich weitgehend unverändert geblieben seien./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 17:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 21,63EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alejandra Botbol

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

