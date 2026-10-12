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    13F-Update

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    Quartal mit Abgaben für Bruce Berkowitz

    Das Portfolio von Bruce Berkowitz verzeichnet gegenüber dem Vorquartal eine Veränderung von -1.61 % und fällt auf 1.489.888.626 USD. Reduzierungen und schwache Einzelwerte prägen das Quartal.

    13F-Update - Quartal mit Abgaben für Bruce Berkowitz
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.

    Das Portfolio von Bruce Berkowitz reduziert sich um -1.61 % und fällt auf 1.489.888.626 USD. Schwäche bei Bank OZK sowie defensive Reduzierungen prägten das Bild.

    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist The St. Joe Company mit 76,43 %, gefolgt von Enterprise Products Partners mit 13,46 % und Bank OZK mit 3,22 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    The St. Joe Company
    		76,43 % 1.138.761.645 USD 62,63 USD +3,66 %
    Enterprise Products Partners
    		13,46 % 200.555.208 USD 36,76 USD +9,96 %
    Bank OZK
    		3,22 % 47.988.026 USD 52,09001 USD -14,70 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Pfizer mit 0,37 %, Campbell Soup mit 0,17 % und United Parcel Service Registered (B) mit 0,17 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Pfizer
    		0,37 % 5.562.480 USD 24,08 USD +31,57 %
    Campbell Soup
    		0,17 % 2.594.455 USD 22,27 USD -13,96 %
    United Parcel Service Registered (B)
    		0,17 % 2.558.500 USD 107,50 USD -1,44 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Berkshire Hathaway Registered (B) mit 2,95 %, Progressive mit 1,06 % und Berkshire Hathaway Registered (A) mit 0,55 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Berkshire Hathaway Registered (B)
    		2,95 % 43.960.262 USD 500,3900 USD +15,44 %
    Progressive
    		1,06 % 15.772.090 USD 218,45 USD -0,51 %
    Berkshire Hathaway Registered (A)
    		0,55 % 8.237.350 USD 748.850 USD +3,38 %
    The Kraft Heinz Company
    		0,32 % 4.778.326 USD 23,62 USD +5,63 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die reduzierte Position ist The St. Joe Company mit 76,43 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    The St. Joe Company
    		76,43 % 1.138.761.645 USD 62,63 USD +3,66 %

    Verkaufte Positionen

    Im letzten Quartal wurden keine Positionen vollständig aus dem Portfolio verkauft.

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.






    Autor
    Markt Bote
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