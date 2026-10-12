13F-Update
Quartal mit Abgaben für Bruce Berkowitz
Das Portfolio von Bruce Berkowitz verzeichnet gegenüber dem Vorquartal eine Veränderung von -1.61 % und fällt auf 1.489.888.626 USD. Reduzierungen und schwache Einzelwerte prägen das Quartal.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Daten bieten wertvolle Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Hedgefonds. Sie zeigen, welche Positionen verstärkt, neu aufgebaut oder reduziert wurden – ein wichtiges Signal für Privatanleger.
Das Portfolio von Bruce Berkowitz reduziert sich um -1.61 % und fällt auf 1.489.888.626 USD. Schwäche bei Bank OZK sowie defensive Reduzierungen prägten das Bild.
Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist The St. Joe Company mit 76,43 %, gefolgt von Enterprise Products Partners mit 13,46 % und Bank OZK mit 3,22 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|76,43 %
|1.138.761.645 USD
|62,63 USD
|+3,66 %
|13,46 %
|200.555.208 USD
|36,76 USD
|+9,96 %
|3,22 %
|47.988.026 USD
|52,09001 USD
|-14,70 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Pfizer mit 0,37 %, Campbell Soup mit 0,17 % und United Parcel Service Registered (B) mit 0,17 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,37 %
|5.562.480 USD
|24,08 USD
|+31,57 %
|0,17 %
|2.594.455 USD
|22,27 USD
|-13,96 %
|0,17 %
|2.558.500 USD
|107,50 USD
|-1,44 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Berkshire Hathaway Registered (B) mit 2,95 %, Progressive mit 1,06 % und Berkshire Hathaway Registered (A) mit 0,55 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|2,95 %
|43.960.262 USD
|500,3900 USD
|+15,44 %
|1,06 %
|15.772.090 USD
|218,45 USD
|-0,51 %
|0,55 %
|8.237.350 USD
|748.850 USD
|+3,38 %
|0,32 %
|4.778.326 USD
|23,62 USD
|+5,63 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die reduzierte Position ist The St. Joe Company mit 76,43 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|76,43 %
|1.138.761.645 USD
|62,63 USD
|+3,66 %
Verkaufte PositionenIm letzten Quartal wurden keine Positionen vollständig aus dem Portfolio verkauft.
Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.
Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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