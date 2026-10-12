Top-Performance: Seth Klarman legt kräftig zu

Seth Klarman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 12.23 % auf 4.765.452 USD. Besonders Pershing Square sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 18,72 %, gefolgt von Elevance Health mit 10,35 % und Restaurant Brands International mit 10,27 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Amazon 18,72 % 892.310 USD 0,238340 USD +110.691,33 % Elevance Health 10,35 % 493.140 USD 0,386730 USD +106.419,44 % Restaurant Brands International 10,27 % 489.612 USD 0,072502 USD +97.218,59 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 18,72 %, gefolgt von Elevance Health mit 10,35 % und Restaurant Brands International mit 10,27 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind CME Group Registered (A) mit 2,87 % und Pershing Square mit 0,27 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * CME Group Registered (A) 2,87 % 136.694 USD 0,220830 USD +142.234,70 % Pershing Square 0,27 % 12.881 USD 0,03286 USD +166.107,33 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind CME Group Registered (A) mit 2,87 % und Pershing Square mit 0,27 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 18,72 %, Alphabet Registered (C) mit 10,17 % und Ferguson Enterprises mit 7,22 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Amazon 18,72 % 892.310 USD 0,238340 USD +110.691,33 % Alphabet Registered (C) 10,17 % 484.744 USD 0,353330 USD +98.859,24 % Ferguson Enterprises 7,22 % 344.269 USD 0,237330 USD +92.634,75 % Genuine Parts 6,97 % 332.253 USD 0,117980 USD +120.516,53 % GDS Holdings (A) (A) 2,38 % 113.208 USD 0,030030 USD +103.612,85 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 18,72 %, Alphabet Registered (C) mit 10,17 % und Ferguson Enterprises mit 7,22 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Restaurant Brands International mit 10,27 %, Union Pacific mit 6,77 % und WESCO International mit 4,81 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Restaurant Brands International 10,27 % 489.612 USD 0,072502 USD +97.218,59 % Union Pacific 6,77 % 322.427 USD 0,272000 USD +102.253,01 % WESCO International 4,81 % 228.979 USD 0,345430 USD +105.792,76 % Teleflex 3,75 % 178.605 USD 0,126760 USD +98.710,41 % Eagle Materials 2,51 % 119.422 USD 0,225001 USD +73.094,09 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Restaurant Brands International mit 10,27 %, Union Pacific mit 6,77 % und WESCO International mit 4,81 %.

Verkaufte Positionen Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Vaxcyte 0,00 % 46.488 USD 0,058110 USD +120.395,90 % Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.





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