13F-Update
Top-Performance: Seth Klarman legt kräftig zu
Das Portfolio von Seth Klarman liefert ein starkes Quartal. Mit +12.23 % steigt der Wert auf 4.765.452 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.
Seth Klarman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 12.23 % auf 4.765.452 USD. Besonders Pershing Square sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
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Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 18,72 %, gefolgt von Elevance Health mit 10,35 % und Restaurant Brands International mit 10,27 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|18,72 %
|892.310 USD
|0,238340 USD
|+110.691,33 %
|10,35 %
|493.140 USD
|0,386730 USD
|+106.419,44 %
|10,27 %
|489.612 USD
|0,072502 USD
|+97.218,59 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind CME Group Registered (A) mit 2,87 % und Pershing Square mit 0,27 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|2,87 %
|136.694 USD
|0,220830 USD
|+142.234,70 %
|0,27 %
|12.881 USD
|0,03286 USD
|+166.107,33 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 18,72 %, Alphabet Registered (C) mit 10,17 % und Ferguson Enterprises mit 7,22 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|18,72 %
|892.310 USD
|0,238340 USD
|+110.691,33 %
|10,17 %
|484.744 USD
|0,353330 USD
|+98.859,24 %
|7,22 %
|344.269 USD
|0,237330 USD
|+92.634,75 %
|6,97 %
|332.253 USD
|0,117980 USD
|+120.516,53 %
|2,38 %
|113.208 USD
|0,030030 USD
|+103.612,85 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Restaurant Brands International mit 10,27 %, Union Pacific mit 6,77 % und WESCO International mit 4,81 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|10,27 %
|489.612 USD
|0,072502 USD
|+97.218,59 %
|6,77 %
|322.427 USD
|0,272000 USD
|+102.253,01 %
|4,81 %
|228.979 USD
|0,345430 USD
|+105.792,76 %
|3,75 %
|178.605 USD
|0,126760 USD
|+98.710,41 %
|2,51 %
|119.422 USD
|0,225001 USD
|+73.094,09 %
Verkaufte PositionenEs folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|46.488 USD
|0,058110 USD
|+120.395,90 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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