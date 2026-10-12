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    13F-Update

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    Top-Performance: Seth Klarman legt kräftig zu

    Das Portfolio von Seth Klarman liefert ein starkes Quartal. Mit +12.23 % steigt der Wert auf 4.765.452 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.

    13F-Update - Top-Performance: Seth Klarman legt kräftig zu
    Foto: wallstreetONLINE / OpenAI

    13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.

    Seth Klarman erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 12.23 % auf 4.765.452 USD. Besonders Pershing Square sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

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    Top Positionen nach Gewicht

    Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Amazon mit 18,72 %, gefolgt von Elevance Health mit 10,35 % und Restaurant Brands International mit 10,27 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Amazon
    		18,72 % 892.310 USD 0,238340 USD +110.691,33 %
    Elevance Health
    		10,35 % 493.140 USD 0,386730 USD +106.419,44 %
    Restaurant Brands International
    		10,27 % 489.612 USD 0,072502 USD +97.218,59 %

    Neu Aufgebaute Positionen

    Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 2 Positionen sind CME Group Registered (A) mit 2,87 % und Pershing Square mit 0,27 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    CME Group Registered (A)
    		2,87 % 136.694 USD 0,220830 USD +142.234,70 %
    Pershing Square
    		0,27 % 12.881 USD 0,03286 USD +166.107,33 %

    Aufgestockte Positionen

    Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Amazon mit 18,72 %, Alphabet Registered (C) mit 10,17 % und Ferguson Enterprises mit 7,22 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Amazon
    		18,72 % 892.310 USD 0,238340 USD +110.691,33 %
    Alphabet Registered (C)
    		10,17 % 484.744 USD 0,353330 USD +98.859,24 %
    Ferguson Enterprises
    		7,22 % 344.269 USD 0,237330 USD +92.634,75 %
    Genuine Parts
    		6,97 % 332.253 USD 0,117980 USD +120.516,53 %
    GDS Holdings (A) (A)
    		2,38 % 113.208 USD 0,030030 USD +103.612,85 %
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    Reduzierte Positionen

    Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Restaurant Brands International mit 10,27 %, Union Pacific mit 6,77 % und WESCO International mit 4,81 %.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Restaurant Brands International
    		10,27 % 489.612 USD 0,072502 USD +97.218,59 %
    Union Pacific
    		6,77 % 322.427 USD 0,272000 USD +102.253,01 %
    WESCO International
    		4,81 % 228.979 USD 0,345430 USD +105.792,76 %
    Teleflex
    		3,75 % 178.605 USD 0,126760 USD +98.710,41 %
    Eagle Materials
    		2,51 % 119.422 USD 0,225001 USD +73.094,09 %

    Verkaufte Positionen

    Es folgt eine Position, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurde.

    Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % *
    Vaxcyte
    		0,00 % 46.488 USD 0,058110 USD +120.395,90 %

    Leser, die ausführlichere Informationen zu diesem Superinvestor suchen, finden diese hier auf der entsprechenden Investor-Detailseite.

    Disclaimer

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
    * Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.




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