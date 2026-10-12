BERENBERG stuft NORDEX AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe die Gesamtleistung der bestellten Windkraftanlagen um rund 30 Prozent zugelegt, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit gut 2,8 Gigawatt liege diese zudem über der - allerdings "dünnen" - Konsensschätzung von 2,5 Gigawatt./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 05:56 / GMT
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Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 36,54EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
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