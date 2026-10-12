BERENBERG stuft NORDEX AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe die Gesamtleistung der bestellten Windkraftanlagen um rund 30 Prozent zugelegt, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit gut 2,8 Gigawatt liege diese zudem über der - allerdings "dünnen" - Konsensschätzung von 2,5 Gigawatt./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 05:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 36,54EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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