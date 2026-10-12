BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das neue Management des Herstellers von Sportartikeln und -bekleidung könne mithilfe der großen Expertise des neuen Aktionärs Anta Sports latente Werte heben, schrieb Nick Anderson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umbau des Geschäfts sei auf gutem Weg und Verbesserungen dürften erkennbar werden./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 15:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 23,09EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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