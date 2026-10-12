DEWB: Trendwende ist möglich

Die letzten Jahre waren diesbezüglich durchwachsen. In einem schwierigen Branchenumfeld für FinTech-Unternehmen – dem Investitionsschwerpunkt der Gesellschaft – sind nur kleinere Anteilsverkäufe ohne substanziellen Ergebnisbeitrag gelungen. Deswegen konnte das Unternehmen keinen Gewinn erzielen, was das Eigenkapital belastet hat und sich in einem deutlichen Kursrückgang widerspiegelt.

Der entscheidende Treiber für den Aktienkurs der Beteiligungsgesellschaft DEWB sind erfolgreiche Exits. Diese erhöhen das Eigenkapital und den Net Asset Value – und beide stellen üblicherweise wichtige Orientierungsgrößen für den Aktienkurs dar.

Doch jetzt gibt es eine Chance für eine Trendwende. Denn die beiden wichtigsten Beteiligungen, LAIQON und Stableton, haben so deutliche Fortschritte erzielt, dass bis Ende nächsten Jahres zumindest ein Teilverkauf denkbar ist. Das könnte an der Börse die endgültige Trendwende der Aktie einleiten, nachdem in den letzten Wochen zumindest ein erster Rebound gelungen ist.

Das Szenario ist naturgemäß spekulativ, aber bei einem aktuellen Kursabschlag zum Buchwert von mehr als 40 Prozent auch attraktiv.

(aktien-global.de, erstellt 12.10.26, 09:34 Uhr, veröffentlicht 12.10.26, 09:47 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 2,28EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.