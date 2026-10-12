VW kommt aus der Absatzkrise nicht heraus

Die Nachfrageschwäche in der Volksrepublik, einst wichtigster Absatzmarkt und Gewinnbringer für Volkswagen, bleibt damit das größte Problem des Konzerns.

Im dritten Quartal lieferte der Wolfsburger Autobauer weltweit rund 1,89 Millionen Fahrzeuge an Kunden aus, ein Rückgang von 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders deutlich fiel der Einbruch erneut in China aus, wo die Auslieferungen um 38,5 Prozent einbrachen. Von Januar bis September hat der Konzern damit gut sechs Millionen Fahrzeuge abgesetzt, rund 600.000 oder 9,0 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

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Auf Markenebene zeigte sich das Bild gemischt. Volkswagen und Audi mussten im dritten Quartal jeweils Rückgänge von fast 20 Prozent verkraften. Skoda hielt den Absatz dagegen stabil, und die Nutzfahrzeugsparte Traton verzeichnete sogar ein Plus von gut zehn Prozent und wirkte damit als einer der wenigen Lichtblicke im Konzern.

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An der Börse reagierten Anleger trotz der schwachen Zahlen gelassen, die VW-Aktie legte zum Handelsstart um 1,4 Prozent zu. Grund dafür könnte die angekündigten Importbeschränkungen der EU auf chinesische Hybridfahrzeuge sein, auf die sich beide Seiten am Freitag verständigt hatten.

Konzernchef Oliver Blume forderte am Rande eines Events vor dem Pariser Autosalon mehr Unterstützung von der europäischen Politik. Der laufende Umbau, den er als das größte Transformationsprogramm in der Geschichte des Unternehmens bezeichnete, könne nur gelingen, wenn Wirtschaft und Politik gemeinsam handelten.

Zusätzliche Belastung kommt aus Großbritannien. Die britische Finanzierungssparte von Volkswagen hat erstmals eine Rückstellung von 725 Millionen Pfund für mögliche Entschädigungen an britische Kunden gebildet, die bei Autokrediten zu hohe Gebühren zahlen mussten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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