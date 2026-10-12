ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Verbio auf 40 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Verbio von 42 auf 40 Euro gesenkt
- Deutsche Bank belässt die Verbio-Aktie auf Buy
- Ebitda dürfte zum Vorquartal um ein Viertel sinken
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Betreibers von Bioraffinerien um ein Viertel zurückgegangen sein, schrieb Manuela Stuerzer in einem Ausblick am Montag. Ein Grund hierfür seien niedrigere Preise für Bioethanol./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,89 % und einem Kurs von 25,72 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +39,53 %/+62,79 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 40 Euro
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Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6
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RSI nun fast schon bei 20. So tief war er in den vergangenen Jahren seit der Downfahrt nach dem ATH nur 3 oder 4 mal gewesen. Schon sehr bemerkenswert was hier gerade passiert.
Das zeigt, das sich die Welt eine weitere Reduzierung von Raffineriekapazitäten durch vor allem kriegerische Zerstörungen nicht leisten kann.
Auch wenn er (how deep) mit seinen Einlassungen natürlich nur seine Interessen verfolgt - es geschieht auf eine für mich wirklich unerträglich erbärmliche Weise.