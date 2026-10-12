Deutsche Bank Research senkt Ziel für Verbio auf 40 Euro - 'Buy'

Das zeigt, das sich die Welt eine weitere Reduzierung von Raffineriekapazitäten durch vor allem kriegerische Zerstörungen nicht leisten kann.





Die Welt vielleicht nicht. Die Ukraine aber schon. Und wer will ihr das verwehren? Es ist das gute Recht der Ukraine, auch die noch funktionierenden Raffineriekapazitäten Russlands in die Luft zu jagen.





Was wundert ist das es jeden Tag 3% bergab geht. Kein bounce back nichts. Strange





Als damals das Ebitda von 503 Mio. bekanntgegeben wurde, war der Kurs im Anschluss bei 60 Euro. Dahingehend, würden 250 Mio. Ebitda einen Kurs von 30 Euro bedeuten. Und 210 Mio. einen Kurs von ca. 25 Euro.

Es sieht so aus, als ob der Kurs zielgerichtet nun den unteren Rand der Prognose 26/27 angelaufen ist. Dies, und vielleicht dann doch auch der morgige Capital Day könnten das Ende der Abwärtsbewegung markieren. Dazu RSI im überverkauften Bereich...







