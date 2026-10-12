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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Verbio auf 40 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Verbio von 42 auf 40 Euro gesenkt
    • Deutsche Bank belässt die Verbio-Aktie auf Buy
    • Ebitda dürfte zum Vorquartal um ein Viertel sinken
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Verbio auf 40 Euro - 'Buy'
    Foto: Verbio - Verbio

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Betreibers von Bioraffinerien um ein Viertel zurückgegangen sein, schrieb Manuela Stuerzer in einem Ausblick am Montag. Ein Grund hierfür seien niedrigere Preise für Bioethanol./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,89 % und einem Kurs von 25,72 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +39,53 %/+62,79 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 40 Euro



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    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg der Verbio-Aktie um 7 %, mögliche Gewinnmitnahmen und geringe Handelsumsätze. Im Fokus stehen zudem die CMD-Pläne: bestehende Anlagen stärker auslasten, Cashflow und Kapitalrendite steigern sowie Biochemie und US-Geschäft ausbauen. Förderprogramme in den USA, Indien und Deutschland stützen aus Sicht einiger Anleger die Ertragsperspektiven. Diskutiert wird auch eine mögliche Prognoseanhebung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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